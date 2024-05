Benny Blanco conta surpresa que fez para Selena Gomez e ainda é criticado

Benny Blanco sempre foi um dos mais importantes na indústria musical devido às suas contribuições como produtor, compositor e multi-instrumentista. Embora muitos o conheçam agora por ser namorado de Selena Gomez, ele traçou seu próprio caminho colaborando com alguns dos artistas mais icônicos como Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry e Maroon 5, produzindo inúmeros sucessos que dominaram as paradas de popularidade em todo o mundo.

O produtor começou a trabalhar com Selena muito antes de se tornarem namorados, ‘I Can’t Get Enough’, entre outros, o que deixou claro por que sua conexão se fortaleceu ao longo dos anos. Embora inicialmente os internautas não parassem de criticar Blanco por sua atitude ‘desagradável’ nas redes sociais, com o lançamento de seu livro de culinária, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, surgiu a oportunidade de redefinir sua imagem. Ao mesmo tempo, ele deu várias entrevistas nas quais pôde mostrar seu lado mais doce.

Blanco expressou que sua namorada é uma inspiração para ele e que está muito orgulhoso dela. “Ela é a melhor e mais genuína pessoa. Tudo é completamente real. Como todos os dias, quando acordo e gosto de caminhar até o espelho, vou até ela e penso, me olho e penso: ‘Como cheguei aqui?’”, disse no programa ‘The Drew Barrymore Show’.

Além disso, durante sua participação no ‘The Howard Stern Show’, ele disse: “Nós rimos o dia todo, ela me inspira. Chego em casa do trabalho e penso que tive um bom dia. Pergunto a ela, o que você fez? ‘Ah, acabei de filmar isso com Meryl Streep e depois fui a uma arrecadação de fundos e agora estou gravando’. Meu dia parece uma m***da comparado com o dela”.

O presente mais caro de Benny Blanco para Selena Gomez

Selena Gomez A cantora e seu namorado Benny Blanco foram muito criticados (Instagram)

O produtor também falou sobre um dos presentes mais especiais que deu à cantora antes de seu primeiro aniversário. De acordo com Blanco, ele pensou muito sobre o que ela poderia gostar, então alugou uma sala de cinema para que pudessem ficar sozinhos.

Blanco também contou como ele mesmo preparou toneladas dos lanches favoritos de Selena, incluindo picles fritos caseiros. “Eu trouxe uma máquina de nachos e então assistimos... você sabe, o filme favorito dela quando era criança era ‘Quase Famosos’, então assistimos, comemos os malditos nachos e é isso que ela adora”, disse. “Ela é a mais fácil”.

Selena Gómez A cantora compartilhou essas fotos picantes no aniversário do namorado (@selenagomez/Instagram)

Benny Blanco copiou Justin Bieber?

Embora o presente de Benny Blanco tenha sido aplaudido por muitos, alguns lembraram que Justin Bieber já havia feito o mesmo por Selena Gomez.

Em 2011, Justin Bieber tinha apenas 17 anos quando surpreendeu Gomez alugando o Staples Center, a casa do Los Angeles Lakers com capacidade para 20.000 pessoas, para ter um encontro só os dois.

O cantor colocou uma mesa para dois bem no centro com deliciosos pratos do exclusivo restaurante Lexus Club. E como Selena é uma grande amante de filmes, depois do jantar Justin pediu para que fosse exibido 'Titanic' nas telas do estádio.

De acordo com o TMZ, Bieber se inspirou em uma cena do filme de Adam Sandler ‘Mr. Deeds’, onde o personagem de Sandler surpreende seu interesse amoroso, Winona Ryder, com um encontro para dois no Madison Square Garden.