Após 6 anos longe das novelas, Viviane Araújo volta a atuar ao lado de Aílton Graça

Após seis anos sem atuar em novelas, Viviane Araújo está cotada para a próxima novela da grade das 19h da Rede Globo, que tem o nome provisório de ‘Mão dupla’.

Segundo o site ‘Extra’, a atriz já assinou o contrato com a emissora e o retorno marca também a parceria Aílton Graça, com quem atuou em ‘Império’, que foi ao ar de 2014 até 2015.

Viviane Araújo também pode ser vista em ‘O Sétimo Guardião’ (2018) e ‘Rock Story’ (2016). A celebridade estava longe das produções desde o nascimento de Joaquim, de 1 ano, filho do atual casamento com Guilherme Militão.

O trabalho mais recente de Vivi foi em Família Paraíso, programa humorístico da Multishow.

‘Mão dupla’

Com previsão de estreia em setembro, a nova novela que irá substituir ‘Família é Tudo’ contará com a atriz Jessica Ellen no papel principal.

Gracyanne Barbosa revela o truque para não enjoar ao comer ovos: “Modelos diferentes”

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa segue compartilhando detalhes de sua rotina de treino e alimentação nas redes sociais. Além de dividir parte de seus treinos com os seguidores, a musa também tira um tempinho para compartilhar informações interessantes sobre sua dieta. Segundo o Splash, com mais de 1.200 ovos incluídos no cardápio a cada semana, Gracy revelou o truque para comer sem enjoar do alimento.

No último dia 18 de maio, a influenciadora compartilhou com seus seguidores seu truque para conseguir comer a quantidade necessária de ovos para o bom seguimento da sua dieta. Questionada sobre como fazer para não enjoar do alimento, ela revelou o truque:

“Vocês me perguntam como não enjoar de ovo... aqui tem uma tapioca com ovo mexido, mas vocês estão vendo que tem um ovo de um modelinho diferente aí? Outro modelo de ovo”, brinca a influenciadora.