Aos 75 anos, Tony Ramos passou por uma nova cirurgia no cérebro

Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia no domingo, após o surgimento de novos hematomas intracranianos

Alguns hematomas intracranianos colocaram Tony Ramos de volta no centro cirúrgico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo o último boletim médico, o ator veterano “encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”.

A cirurgia na cabeça, feita neste domingo (19), foi necessária após Tony Ramos apresentar distúrbios de coagulação, responsáveis por formar os novos acúmulos de sangue na região do corpo, segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do hospital.

Após operação urgente no cérebro, Tony Ramos segue internado e estado de saúde permanece estável (Reprodução/Globo)

No sábado (18), o ator da Globo tinha deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva. Antes disso, Tony passou por uma primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, que teria sido considerada um sucesso pela equipe médica.

A recuperação de Tony Ramos

O ator Tony Ramos, de 75 anos, segue internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, mas na sexta-feira (17), o boletim médico tranquilizou fãs, amigos e parentes sobre o estado de saúde do famoso.

Segundo os médicos, Tony Ramos apresentava um quadro de saúde estável. Segundo boletim médico divulgado pela unidade, na tarde de sexta-feira (17), o famoso já respirava sem a ajuda de aparelhos e estava lúcido, mesmo depois de ser submetido a uma cirurgia de urgência para drenar um hematoma subdural, que é o acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio.

Com 60 anos de carreira, Tony Ramos interpretou muitos personagens marcantes na televisão (Divulgação/Globo)

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural [sangramento intracraniano] pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem [16/05]. O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje [17/05], que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, ressaltou a unidade de saúde.

O veterano, que recentemente esteve no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, se sentiu mal na manhã de quinta-feira (16). Ele foi levado até o hospital, onde passou por exames que apontaram o sangramento cerebral, que pode ter sido provocado por uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro. Ainda na tarde de quinta-feira ele foi operado.