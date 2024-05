A luxuosa vila onde Taylor Swift e Travis Kelce tiveram uma escapada romântica

The Associated Press

Taylor Swift beija Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, após a vitória contra o San Francisco 49ers no Super Bowl 58

Enquanto está em turnê europeia de seu tour mundial, The Eras Tour, Taylor Swift aproveitou alguns dias de folga para fazer uma pequena escapada romântica com seu namorado, o jogador de futebol americano, Travis Kelce.

ANÚNCIO

A artista acabou de arrasar em seus shows em Paris, surpreendendo os fãs com uma novo show, após o lançamento de seu décimo primeiro álbum, ‘The Tortured Poets Department’, incorporando várias músicas do álbum, com shows dedicados e ambientados na temática do mesmo.

Para onde Taylor Swift e Travis Kelce escaparam enquanto a cantora está em turnê pela Europa?

O casal do momento mudou-se para o Lago Como depois dos shows em Paris, onde também foi possível ver Kelce desfrutando da nova versão da turnê Eras. Especificamente, o duo foi visto jantando e passeando pelos arredores da Villa Sola Cabiati, uma das que faz parte do Grand Hotel Tremezzo.

A Villa Sola Cabiati é uma villa privada com seis suítes, com capacidade para doze pessoas, cuja estadia custa cerca de 20.000 euros por noite. O edifício, uma joia neoclássica com vista para as margens do magnífico lago, como indicado em seu site, está a apenas alguns passos do Grand Hotel. Preserva estuques impressionantes, pinturas e cerâmicas que transportam o visitante para outra época. Além disso, está rodeado por jardins onde a tranquilidade e a paz do lago estão presentes.

As raízes da vila remontam ao século XVI. No século XVII, foi adquirida pelos duques de Serbelloni. Conta com uma coleção de obras de arte, incluindo a cama em que Napoleão e Josephine Bonaparte dormiram quando visitaram o Palazzo Serbelloni em Milão. Mantém os pisos de terrazzo originais e suas paredes estão cobertas de afrescos da escola de Tiepolo. Os candelabros e lâmpadas de Murano que decoram o espaço contribuem para transformar o conjunto em um oásis luxuoso.