A foto que Meghan Markle não quer que o mundo veja

É hora de ser sinceros: é uma jogada terrível que fotos de anos atrás voltem a circular nas redes sociais, especialmente quando se trata de contrastes muito brutais. Foi o que aconteceu com a jovem Meghan Markle, que anos atrás participou como aeromoça de concurso.

Era 2006 e Meghan estava dando seus primeiros passos na televisão graças ao concurso ‘Deal or No Deal’ (‘Negócio ou Não Negócio’), no qual os diferentes participantes, às vezes famosos, tinham que decidir se aceitavam ou não as maletas que as lindíssimas assistentes traziam. Uma delas era Chrissy Teigen. Outra, Meghan Markle.

Meghan Markle (NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal vía Getty Images)

Segundo Andrew Morton, através da biografia não autorizada da duquesa de Sussex 'Meghan: uma Princesa de Hollywood', uma das celebridades que participou do concurso foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Naquela época, o empresário americano era apenas um milionário galanteador e arrogante, motivo pelo qual a maioria das aeromoças mantinha distância.

Meghan Markle fez parte do programa de televisão ‘Deal or No Deal’

De acordo com o site Mujer Hoy, uma delas era Meghan Markle, que recusou o convite para jogar em algum dos campos de golfe de Trump, que foi estendido a todas as garotas. É bem sabido que a ex-atriz chamou Trump de misógino em uma entrevista concedida ao programa ‘The Nightly Show’ em 2016, mostrando claramente uma atitude negativa por parte da atual duquesa de Sussex.

Recentemente, Meghan Markle e o príncipe Harry concluíram sua visita oficial de três dias à Nigéria, a qual ocorreu com toda a pompa normalmente reservada para as turnês reais. A turnê foi um banho de realidade logo após o duque de Sussex ser ignorado pelos Windsor, que não compareceram ao seu evento em Londres em comemoração ao décimo aniversário dos Jogos Invictus.