A curiosa rotina de Cristiano Ronaldo: não falar ao telefone depois das 10

Cristiano Ronaldo é considerado um dos jogadores de futebol mais importantes do mundo. Aos 38 anos, o português continua sendo assunto, mesmo jogando agora no futebol da Arábia.

O natural de Funchal, Madeira, é o jogador com mais gols na história, ao somar 890 tentos. Além disso, ganhou tudo com os clubes dos quais fez parte.

Cristiano Ronaldo e a chave do sucesso

Com o Real Madrid, ele conquistou cinco Ligas dos Campeões, enquanto individualmente ganhou cinco Bolas de Ouro, por ser o melhor jogador de futebol do mundo.

Com a sua seleção, conquistou a Eurocopa, mas faltou-lhe erguer uma Copa do Mundo, para assim ter todos os reconhecimentos que um jogador pode ter.

Há alguns anos, ele encerrou sua trajetória no Velho Continente e embarcou em uma nova aventura.

E é que ele tomou a decisão de jogar no futebol da Arábia Saudita; mais especificamente, ele foi para o Al-Nassr.

Embora já tenha duas temporadas com a equipe, CR7 tem apenas um troféu, já que em duas ocasiões o campeonato escapou dele.

O lusitano tem uma rotina muito específica

Estar fisicamente em forma aos 38 anos não foi fácil, mas o português conseguiu graças à rotina que mantém.

O atacante deixou de lado os excessos desde que começou sua carreira como profissional. Inclusive, algumas horas atrás, revelou qual é sua rotina de sono, a qual o levou ao sucesso.

"Eu nunca falo a partir das 22:00 horas, nem mesmo por telefone. A partir dessa hora, não me ligue. Gosto de dar descanso ao meu cérebro."

"Como jogador de futebol profissional, você precisa de dedicação total. Não são apenas as duas horas de treino. Vivo pelo que sou, pela minha carreira no futebol. Mas é claro que também adoro passar tempo com minha família, ir ao cinema ou sair para jantar. Cada atleta tem suas próprias características ou necessidades", relatou para o programa primeira instância.