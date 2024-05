5 séries coreanas sobre viagens no tempo: vão te encantar e deixar grandes lições

A viagem no tempo é um dos tópicos mais utilizados nos k-dramas. As séries coreanas com esse tema em sua trama central podem ser de drama histórico, thriller e suspense ou romance puro.

A maioria das produções deste estilo emprega o conceito para contar histórias de amor épicas com um toque de fantasia ou ficção científica que penetram no coração e deixam ensinamentos.

No entanto, nos últimos anos, a proliferação de produções com esse tema tem sido constante, por isso alguns consideram que se tornou um recurso argumentativo audacioso.

Apesar disso, há muitas ficções que utilizam de forma inteligente as viagens no tempo para contar tramas cativantes e singulares que ficam gravadas na memória do público para sempre.

5 k-dramas recentes sobre viagens no tempo em streaming

Portanto, se estiver interessado em assistir a um k-drama que conte um romance único com um toque de fantasia ou se gosta do tema de viagem no tempo, aqui estão 5 dos melhores k-dramas recentes com este tema.

A esposa familiar (2018)

A série segue Cha Joo-hyuk, um funcionário de banco infelizmente casado há anos com Seo Woo-jin, uma massagista com quem tem dois filhos. A situação fica mais amarga para ele quando se depara com Hye-won, sua paixão da universidade, e ela confessa que gostava dele.

Joo-hyuk então ajuda um homem em um metrô e ele lhe dá duas moedas. O presente faz com que ele retroceda no tempo. Ao entender o que está acontecendo, o protagonista decide fazer apenas uma mudança em seu passado. Ao retornar ao presente, ele está casado com Hye-won, mas o destino o coloca no caminho de Woo-jin.

Onde assistir: Viki

Meu perfeito desconhecido (2023)

A trama começa quando Yoon Hae-joon, um apresentador de notícias, encontra uma máquina do tempo e decide viajar ao passado para descobrir a verdade por trás de um assassinato em série. Enquanto usa o artefato, ele se depara com Baek Yoon-young, uma jovem que deseja impedir o casamento de seus pais.

Na sequência do evento, ambos acabam acidentalmente presos em 1987. Logo percebem que seus objetivos podem estar interligados. Será que este par de viajantes do tempo conseguirá evitar as tragédias que os levaram a embarcar em sua missão no passado?

Onde assistir: Viki

Corredora encantadora (2024)

A série segue Ryu Sun-jae e Im Sol. Ele é o membro mais brilhante de uma famosíssima boyband, mas a pressão que suportou após anos na indústria roubou-lhe a vontade de viver; enquanto ela é sua fã número um desde que ele a consolou através de uma ligação para um programa de rádio.

Após dar um grande concerto, Sun-jae tira a própria vida, deixando Im Sol devastada. No meio da desesperação, ela milagrosamente consegue viajar 15 anos no passado. Lá, ela encontra seu ídolo como um estudante que sonha em ser nadador e decide evitar que seu trágico futuro se repita.

Onde assistir: Viki

Seu tempo chama (2023)

A série segue Jun-hee, uma mulher que passou um ano tentando superar a morte de seu namorado, Yeon-jun. Sua vida sem propósito dá uma reviravolta quando ela recebe uma foto estranha e um pacote de um anônimo com um walkman e uma fita. Ela a reproduz e inexplicavelmente viaja no tempo até 1998.

Neste ano, a protagonista acorda no corpo de Min-ju, uma estudante fisicamente idêntica a ela, mas o mais estranho é que a primeira pessoa que ela conhece é outro jovem idêntico ao seu falecido namorado chamado Si-heon. Ao voltar ao presente, Jun-hee descobre que Min-ju foi assassinada naquele ano.

Onde assistir: Netflix

Case-se com meu marido (2024)

A bem-sucedida série coreana centra-se em Kang Ji-won, uma mulher com câncer de estômago que é friamente assassinada pelo marido e sua melhor amiga depois de descobrir que ambos estavam tendo um caso. Após sua trágica morte, inexplicavelmente, ela recebe uma segunda chance na vida.

Ji-won volta no tempo 10 anos desde aquele dia em 2023. Depois de entender o que aconteceu, ela decide deixar seu destino nas mãos dos traidores. No caminho, ela contará com a ajuda de Yu Ji-hyuk, seu chefe na empresa onde trabalha e que nutre um amor não correspondido por ela. Será que ela conseguirá ser feliz e se vingar?