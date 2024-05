“Tem cãibras?” Filha de Angelina e Brad Pitt surpreende com seus passos de dança, mas recebe críticas

Shiloh Jolie Pitt, a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, cresceu e já tem 17 anos, tornando-se uma mulher independente que segue seus sonhos.

Há anos, a jovem optou por se dedicar à dança, deixando claro que não quer seguir os passos de seus pais, mas sim seguir sua paixão e ela se destaca muito bem na academia que frequenta.

A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt surpreende com seus passos de dança, mas está sendo criticada

Recentemente foi divulgado um vídeo em que Shiloh, de 17 anos, está dançando usando o cabelo curto, uma camiseta oversized e calças esportivas.

A jovem mostra seus melhores passos de dança ao fazer uma coreografia sozinha, mas mesmo tendo o melhor estilo, as críticas não pararam.

"Não entendo como chamam aquilo de dança", "Esses filhos de famosos saem tão estranhos", "Desculpe, mas não é uma dança bonita. Não tem graça para dançar", "Está com cãibras? Que estranho como dança, não vejo talento", "Eu pensei que estava sendo eletrocutado hahaha", "Bommm esses gringos não sabem dançar 😂", e "Não tem talento para dança, temos que ser francos", foram algumas das críticas cruéis que recebeu.

No entanto, também houve quem saiu em sua defesa e assegurou que ele dança muito bem e que existem diferentes estilos e tipos de danças, que muitos ainda desconhecem ou não entendem e por isso o criticam.

"A dança não é apenas clássica, existe a dança contemporânea, o hip hop e muitas variações da dança de acordo com a cultura e vários fatores", "Eu adoro a sua personalidade ♥️💪🏼", "Eu gosto de como ela dança", "Aqueles que criticam com certeza são piores", "🔥 ela tem o ritmo necessário para triunfar. 👏", "Como Shiloh é linda e se desenvolve muito bem dançando, nesse gênero", e "É a sua criação e ela se deixou levar, e dançou como sente, por que não a deixam ser".

Shiloh está prestes a completar 18 anos no dia 27 deste mês e os meios de comunicação indicam que ela irá morar com Brad Pitt, pois, embora esteja em conflito com sua mãe, a jovem é a única que o apoia e tem um grande relacionamento e amor por ele.