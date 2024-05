Minissérie provocante da Netflix: ela não é só picante é de surpreender

As minisséries estão ganhando cada vez mais fãs na Netflix. Isso se deve ao fato de que elas permitem que você acompanhe uma história por mais tempo do que um filme, mas ao mesmo tempo não têm tantos episódios ou temporadas como as séries, então você pode assisti-las em menos tempo.

E dentro das alternativas que existem no catálogo da plataforma, uma que tem sido uma favorita dos assinantes é ‘Fidelidade’.

A minissérie provocante que fará você refletir

"Um casamento aparentemente feliz começa a desmoronar quando a fidelidade do marido é posta em questão, e ambos são tentados por outros desejos".

A Netflix descreve esta minissérie de apenas 6 episódios, como uma boa opção para assistir durante um fim de semana, e até mesmo em apenas um dia.

A produção também fará você refletir bastante, especialmente se estiver em um relacionamento, pois aborda temas sobre como seguir em frente quando o relacionamento está morrendo e os desejos mais ocultos começam a surgir.

A minissérie é estrelada por nomes como Michele Riondino, Lucrezia Guidone, Carolina Sala, Leonardo Pazzagli e Maria Palato.

Desta forma, se estiver à procura de uma produção com uma temática mais adulta e picante, e que não tenha tantos episódios, uma boa alternativa é ‘Fidelidade’.