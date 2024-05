Galã da novela Terra e Paixão encara novo desafio fora da TV Globo

O ator Amaury Lorenzo, que deu vida ao capataz Ramiro na trama Terra e Paixão (2023), encerrou o seu mais novo trabalho fora da Globo. Bem diferente do matador profissional da novela das 21 horas, agora, o galã dá vida a um pai de primeira viagem.

Com o fim da novela da Globo, Amaury Lorenzo foi chamado para as gravações do filme Vítimas do Dia, um drama realista cheio de brasilidade e tensão.

No filme, que é o terceiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, Amaury interpreta Elder, casado com Daiane, vivida pela atriz Jéssica Ellen, e pai de Davi, que ainda não nasceu.

Amaury Lourenzo e Jéssica Ellen formam casal no filme Vítimas do Dia (Fábio Rocha/Globo)

Qual a história do filme Vítimas do Dia?

Enquanto Daiane (Jéssica Ellen) encara a reta final da gestação, Elder vai até o supermercado para comprar uma fruta a pedido da esposa.

Mas, o personagem de Amaury Lorenzo fica preso após ser atingido por uma bala perdida, e logo começa um intenso tiroteio nas proximidades.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, Daiane entra em trabalho de parto e uma corrida contra o tempo começa no novo filme da Globo. De um lado, o pequeno Davi pede para nascer e do outro, Elder faz de tudo para sobreviver.

Amaury Lourenzo e Jéssica Ellen nos bastidores do filme Vítimas do Dia (Fábio Rocha/Globo)

O filme Vítimas do Dia foi escrito por Dino Cantelli e tem direção artística de Bruno Safadi. Segundo a Globo, as gravações chegaram ao fim, mas ainda não há data para estreia nos cinemas ou na plataforma de streaming Globoplay.

Amaury Lorenzo arrasa na pista de dança da Globo

Enquanto o filme não estreia, Amaury Lorenzo também pode ser visto na Dança dos Famosos de 2024. O ator foi classificado para a próxima fase da competição.

Tati Machado e MC Daniel também seguem na disputa do Domingão com Hulck. Mas, Bárbara Reis, Klara Castanho, Talitha Morete e Henri Castelli estão na repescagem.