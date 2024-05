Fotos de Salma Hayek dos anos 90 são vazadas

Salma Hayek sempre esteve à altura do que Hollywood exige para triunfar na sua indústria. Seu talento para a atuação se combina com sua beleza latina, tornando a atriz mexicana uma das bombshells sexy desde sua aparição nos anos 90 até os dias atuais, agora que ela tem 57 anos.

Recentemente, nas redes sociais, foram vazadas algumas fotos picantes de Salma Hayek da década de 1990. A conta de X (anteriormente conhecida como Twitter) @TheCinesthetic postou algumas imagens sem especificar de que ano são.

Nessa época, a jovem Salma Hayek posava para uma marca de roupas com um biquíni e um top de verão que estavam na moda na época. Destaca-se a impressionante figura que a atriz, provavelmente em seus 30 ou final dos 20 anos, tinha naquele momento.

Talvez o mais impressionante de tudo é que, quando comparada com a atual Salma Hayek, de 57 anos, não são muitas as diferenças encontradas. A atriz mexicana se mantém intacta com o passar dos anos.

Muitos dos usuários que interagiram nesta postagem mostraram suas versões de Salma Hayek jovem que têm guardadas em sua galeria.

Recentemente, a conta especializada em cinema, Roybattyforever, postou uma foto do currículo de Salma Hayek, se candidatando para o filme dirigido por Andy Tennant, para o papel de Isabel.

Na foto de Salma que postaram, a mexicana estava descuidada ao ser fotografada e aparece com um olho mais fechado do que o outro. Nem mesmo essa situação faz com que a atriz perca o glamour e a beleza que sempre a caracterizaram.

Era outra Salma Hayek naquele momento, pois ela tinha 31 anos quando fez Fools Rush In.