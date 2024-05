Confira como estão os membros do ABBA hoje

Na grande final da edição 68 do Festival Eurovisão, no último sábado, 11 de maio, na arena de Malmö, na Suécia, o ABBA foi homenageado com uma apresentação em holograma pelos 50 anos da vitória de seu clássico histórico “Waterloo”, conquistado na edição de 1974 em Brighton, Inglaterra.

A última vez que os quatro membros estiveram juntos foi em maio de 2022, quando apresentaram o último álbum da banda, "Voyage". Na época, reapareceram após muitos anos de ausência no mundo do entretenimento e desde então, muitos se perguntaram o que aconteceu com os membros desde a separação do grupo e qual é a situação atual de cada um.

O que se sabe sobre o ABBA

Agnetha Fältskog

Depois de sua estadia no ABBA, a ex de Björn teve problemas de vício com álcool e outros entorpecentes e foi notícia por um acidente de trânsito em 1983, que lhe causou muitas fobias e a impediu de levar uma vida normal. Além disso, ela sofreu vários assédios de fãs que a levaram a se isolar do entretenimento em 2004.

Atualmente, aos 74 anos, ela vive aposentada em uma fazenda na ilha de Ekero, perto de Estocolmo, com sua filha, seu genro e seus netos.

Anni-Frid Lyngstad

Ao sair do grupo, ela foi notícia devido ao trágico falecimento de sua filha Ann Liese-Lotte Casper em um acidente de trânsito. Em 1992, ela se casou com o príncipe alemão Heinrich Ruzzo Reuss von Paluen, mas ficou viúva porque seu marido não conseguiu superar um câncer linfático.

Aos 78 anos, após a morte de seu terceiro marido, herdou seu título e fortuna avaliada em mais de 200 milhões de euros. Atualmente, ela vive em Zermatt, Suíça, onde se dedica à filantropia, à prevenção de drogas e à luta por causas ambientais.

Björn Ulvaeus

O primeiro marido de Agnetha Fältskog foi notícia em junho de 2008, quando alguns meios de comunicação indicaram que ele estava sofrendo graves perdas de memória que até mesmo o fizeram esquecer sua passagem pelo ABBA. No entanto, Björn desmentiu a informação e assegurou que sua saúde estava em perfeitas condições.

Aos 79 anos, o mais velho de todos os membros foi responsável em 2018 pelo ABBA Avatar, uma turnê virtual na qual os membros do quarteto pop se apresentaram na forma de hologramas, assim como foi feito no show do Eurovision.

Benny Andersson

O sueco dedicou-se desde a década de 1980 como produtor e escritor musical de discos e obras, como foi o exemplo dos musicais "Chess" e "Mamma Mia!", um espetáculo baseado nas músicas do ABBA. Em relação à sua saúde, ele também conviveu por anos com uma forte dependência do álcool que conseguiu superar em 2001.

Aos 77 anos, ele desfruta de 22 anos de sobriedade e foi um dos principais pilares para o reencontro do ABBA e seu último álbum de estúdio.