5 séries na Netflix baseadas em livros: ideais para desfrutar assistindo e lendo

Ao longo da história da televisão, inúmeras novelas foram adaptadas para a tela pequena em séries que não apenas oferecem todas as oportunidades visuais de um grande filme.

ANÚNCIO

Também permitem uma maior extensão do que um filme e uma distribuição episódica no estilo de capítulos em um livro, o que possibilita uma maior fidelidade ao transformar os parágrafos em imagens.

Graças a isso, atualmente é possível desfrutar de inúmeros programas de diferentes gêneros baseados em livros: desde séries de fantasia ou dramas jurídicos até romances de época.

O sucesso delas consegue algo mais do que entreter: despertar o interesse em seu material de origem, fazendo com que os livros nos quais são baseadas voltem às listas de top sellers anos após seu lançamento.

5 séries de televisão baseadas em livros que estão na Netflix

A Netflix é uma das plataformas que mais adaptou romances para séries nos últimos anos. Por causa disso, o gigante tem uma ampla biblioteca do gênero disponível para seus assinantes.

Se estiver procurando por uma produção inspirada em um livro para assistir e depois ler, aqui estão cinco das mais interessantes entre o autêntico mar de opções no serviço.

RIPLEY (2024)

Andrew Scott, Dakota Fanning e Johnny Flynn estrelam esta série de thriller psicológico baseada no clássico da literatura policial ‘The Talented Mr. Ripley’ (1955) da autora Patricia Highsmith.

ANÚNCIO

Sinopse: Um vigarista mergulha em um mundo de riqueza e privilégio depois de aceitar um emprego único na Itália. Mas para alcançar a vida que deseja, ele deve tecer uma rede de mentiras.

O problema dos três corpos (2024)

A bem-sucedida série de ficção científica criada por David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo é baseada na trilogia de best-sellers ‘O Problema dos Três Corpos’ do escritor chinês Cixin Liu.

Sinopse: Cinco amigos brilhantes fazem descobertas surpreendentes enquanto as leis da natureza se revelam diante de seus olhos e uma ameaça existencial paira sobre a humanidade.

Um Dia (2024)

Baseada no romance homônimo de David Nicholls, a série segue uma história de amor que explora como decisões impulsivas podem desviar nossas vidas até que o destino intervenha.

Sinopse: Depois de passarem juntos a sua última noite na universidade, Emma e Dexter seguem caminhos separados, mas as suas vidas nunca deixarão de estar conectadas. Baseado no romance de David Nicholls.

Toda Luz Que Não Podemos Ver (2023)

A minissérie de drama de guerra, adaptação do romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Anthony Doerr, vai emocionar você com uma história de amizade, amor e esperança em meio à ocupação nazista na França.

Sinopse: Nos últimos dias da II Guerra Mundial, os caminhos de uma adolescente francesa cega e um soldado alemão se cruzam.

O Gambito da Rainha (2020)

Anya Taylor-Joy tornou-se mundialmente famosa com sua atuação principal nesta série sobre uma prodígio do xadrez nos anos 60, baseada no romance de Walter Tevis, que ganhou um total de 11 Emmys.

Sinopse: Nos anos cinquenta, uma jovem de um orfanato descobre que tem um incrível talento para o xadrez e percorre o árduo caminho para a fama enquanto luta contra as adições.