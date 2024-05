“Susto foi grande!” Mulher de Tony Ramos disse que ele já está conversando

O ator Tony Ramos passou mal na quinta-feira e precisou submeter-se a uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma subdural na última quinta-feira e permanece internado na UTI do no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Segundo a esposa do ator, Lidiane Barbosa, Tony está bem e deve permanecer na UTI pelo menos neste sábado, mas já está conversando com a família e com a equipe médica.

“O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já, já ele estará falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para o quarto. Está tudo bem. Obrigada, a cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa”, garantiu Lidiane, que está casada com o ator há 54 anos.

De acordo com os médicos, a cirurgia foi necessária para drenar o acúmulo de sangue na caixa craniana, caso contrário poderia haver um aumento da pressão cerebral que o levaria a óbito.

“Ele tá bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele tá bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso”, disse Lidiane.

A expectativa agora é que o ator deixe a UTI até amanhã e comece o período de recuperação, que segundo os médicos deve ajudá-lo a se recuperar totalmente.

Tony Ramos foi operado pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho.