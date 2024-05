Sophie Turner disse que “odiava” ser chamada de “esposa do Jonas”

Sophie Turner compartilhou detalhes íntimos sobre sua vida com Joe Jonas e seus sentimentos após seu recente divórcio. Em uma entrevista com a British Vogue em 15 de maio, a estrela de ‘Game of Thrones’ falou sobre sua história de amor com Jonas e como se sentiu isolada depois de se mudar para Los Angeles com seu então novo marido.

"Você não pode simplesmente encontrar alguém em um bar lá, você tem que dirigir 40 minutos com a intenção de ver alguém," disse Turner, destacando a dificuldade de fazer novos amigos em uma cidade tão expansiva.

Sophie Turner e Joe Jonas se divorciaram

Embora Turner tenha mencionado que a família de Jonas foi muito acolhedora, ela não pôde deixar de se sentir desconfortável quando era agrupada com as outras esposas dos Jonas Brothers, Nick e Kevin, que são casados com Priyanka Chopra e Danielle Jonas, respectivamente. "Havia muita atenção nos três irmãos e nas esposas", disse sobre seus agora ex-cunhados. "Sempre nos chamavam de esposas, e eu odiava isso".

Turner explicou que esse sentimento de ser um "mais um" não tinha nada a ver com Jonas, mas sim com a percepção pública delas como "as groupies da banda". Essa rotulagem foi irritante e alienante para ela. A situação piorou quando o casal se mudou para Miami, na Flórida, com suas duas filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1 ano. Turner lembrou como se sentia presa em uma comunidade composta principalmente por homens de 50 anos, o que dificultava fazer amigos. "Eu me sentia como um passarinho preso em uma gaiola dourada. Era incrível, sim, mas não tinha amigos lá", expressou.

Turner também mencionou sua insatisfação com as leis de liberação de armas nos Estados Unidos. O tiroteio na escola de Uvalde, que resultou na morte de 19 alunos e dois professores, foi o ponto de virada para ela. “Tudo contribuiu para esse sentimento de ‘tenho que sair, tenho que sair’,” disse sobre sua decisão de voltar ao Reino Unido. De volta em casa, Turner encontrou apoio em sua família e amigos. No entanto, seu relacionamento com Jonas não pôde ser mantido.

No dia 5 de setembro de 2023, Jonas apresentou um pedido de divórcio, declarando que seu casamento estava “irremediavelmente quebrado”. Um dia depois, o casal emitiu um comunicado sobre sua decisão de se separar. “Após quatro anos de casamento maravilhoso, decidimos mutuamente encerrar nosso casamento de forma amigável. Há muitas narrativas especulativas sobre o motivo, mas esta é realmente uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos possam respeitar nossos desejos de privacidade para nós e nossos filhos,” dizia o comunicado. Turner descreveu o período pós-divórcio como “os piores dias da minha vida.”