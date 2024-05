Sofía Vergara já não esconde mais seu namorado e com esta foto fofa ela o exibiu em suas redes

Há semanas, Sofía Vergara confirmou o que era um segredo aberto: seu relacionamento com o médico, Justin Saliman, que agora ela exibe como seu namorado nas redes sociais. Após um período de encontros dos quais só se soube pelas fotografias dos paparazzi, a atriz aproveitou sua cirurgia no joelho para tornar o relacionamento oficial.

A protagonista de ‘Griselda’ escreveu: “Se alguma vez passar por uma cirurgia no joelho, certifique-se de arranjar um médico atraente que durma com você esta noite.” Ela acrescentou: “Amo você, Dr. Justin Saliman”, no post de suas histórias no Instagram ao lado de uma foto do cirurgião.

A fotografia com a qual Sofia Vergara exibiu o seu belo namorado

A chamativa publicação de Sofia Vergara da qual todos estão falando veio por ocasião de suas celebrações pelo Dia das Mães, que passou ao lado de seu filho de 32 anos, Manolo González, um grupo de amigos próximos e, é claro, Saliman.

Sofía Vergara A atriz posou com seus entes queridos ao lado de Justin Saliman (@sofiavergara/Instagram)

Nas fotografias de Sofia Vergara, ela é vista posando com todo o grupo de entes queridos que a homenagearam por esta data e em uma das postagens, eles dois estão conversando muito cúmplices enquanto ela mostra o joelho recuperado ao seu namorado.

"A famosa escreveu 'Feliz Dia das Mães para todos!' na atualização do Instagram, que já acumula mais de 231 mil curtidas e muitos comentários elogiando o novo casal."

Sofía Vergara e seu namorado A famosa não esconde seu namorado (@sofiavergara/Instagram)

“Sofía e o seu novo homem, awww”; “Ele parece o irmão dela”, “Não estamos falando o suficiente sobre o quão bonito é o namorado da Sofía Vergara”; “Não sei se quero ser ela ou ser a sogra dela”; “Até já está postando sobre isso, é sério”; foram algumas das reações dos internautas, que aprovam este romance que promete ser um sucesso.