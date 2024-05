Netflix: a impressionante minissérie baseada em um arrepiante fato real que vai te chocar

As histórias de crimes baseadas em fatos reais são um dos filmes favoritos dos espectadores da plataforma Netflix e para este fim de semana recomendamos uma minissérie que vai te manter grudado no sofá. Trata-se de ‘Sophie: Assassinato em West Cork’, que com apenas 3 episódios vai deixar você com sentimentos mistos e um final impactante.

ANÚNCIO

Um fato que quebrou para sempre a paz tão característica de West Cork, na Irlanda, foi o assassinato da produtora de TV francesa Sophie Toscan du Plantier, ocorrido na noite de 23 de dezembro de 1996.

Esse terrível crime motivou a produção da série documental “Sophie: Assassinato em West Cork”, disponível para streaming na Netflix.

Um crime em um lugar bonito

Uma mulher francesa é encontrada violentamente assassinada do lado de fora de sua casa isolada. As autoridades chegam ao local várias horas depois. Devido à falta de cumprimento dos protocolos adequados, mais de uma pessoa tem acesso à área. Assim, é inevitável que versões, vazamentos e rumores sobre o ocorrido comecem a se espalhar rapidamente.

O crime de Sophie teve vários elementos que o tornaram único. Primeiro, aconteceu numa localidade que acumulava décadas sem relatos de incidentes violentos desse tipo. Em segundo lugar, estamos falando de uma mulher que foi casada com um famoso diretor de cinema francês, Daniel Toscan du Plantier, que após o ocorrido se desvinculou completamente da possibilidade de cuidar dos trâmites fúnebres e deixou tudo nas mãos da família de Sophie. Isso adicionou um pouco de intriga ao ocorrido.

Através de entrevistas, material de arquivo e reconstruções, a trama se desenrola com uma intensidade que te prende desde o primeiro momento.

A configuração, que destaca a impressionante beleza natural de West Cork, cria um contraste impactante com a escuridão do crime. Esta minissérie baseada em eventos reais é impactante e deixa claro por que a Netflix é quem é quando se trata de documentários sobre criminosos.