Há 47 dias, Ben Affleck e Jennifer López não são fotografados juntos em público

Ben Affleck e Jennifer López, um dos casais mais emblemáticos de Hollywood, não foram fotografados juntos publicamente há 47 dias, o que tem gerado especulações sobre possíveis tensões em seu casamento. A última vez que foram vistos juntos foi em 30 de março em Nova York, de mãos dadas, mas desde então surgiram vários relatos sugerindo problemas entre o ator e diretor de 51 anos e a cantora de 54.

Em abril e início de maio, López passou tempo em Nova York promovendo seu próximo filme da Netflix, ‘Atlas’, e se preparando para o Met Gala 2024, evento do qual foi co-presidente e ao qual compareceu sem Affleck. Além disso, dedicou tempo às filmagens do filme ‘Kiss of the Spiderwoman’.

Ben Affleck e Jennifer López podem estar enfrentando problemas em seu casamento

Por outro lado, Affleck tem estado ocupado filmando ‘The Accountant 2′ na costa oeste e compareceu sozinho ao ‘Roast’ de Tom Brady em 5 de maio. A ausência de aparições conjuntas tem sido notável e alimentou rumores de que o casal poderia estar enfrentando dificuldades.

A falta de aparições públicas e os rumores de tensão em seu relacionamento colocaram o casal sob os holofotes mais uma vez. A natureza pública de suas carreiras e a constante atenção da mídia certamente adicionam pressão ao relacionamento deles. Como López expressou, ser vulnerável e compartilhar os aspectos mais íntimos de suas vidas não é fácil, mas é uma parte crucial de sua arte.

Enquanto os fãs aguardam para ver o casal reunido novamente, resta saber se esses rumores de tensão se dissiparão com o tempo. O que é claro é que Affleck e López continuam sendo um dos casais mais fascinantes e seguidos de Hollywood, com uma história de amor que continua cativando a imaginação do público.