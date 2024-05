Força Feminina: Janet Jackson terá sua própria história em quadrinhos

Muitos a associam apenas por ser a irmã do Rei do Pop, Michael Jackson, e outros apenas pelo escandaloso episódio que protagonizou no Super Bowl 2004 com o ex-NSYNC, Justin Timberlake. No entanto, é importante destacar que Janet Jackson é considerada pela crítica musical como uma das artistas com maiores vendas de toda a história.

Por isso, a editora independente de quadrinhos dos Estados Unidos, TidalWave Comics, a escolheu para ser a nova protagonista de sua famosa série ilustrada, “Female Force” (Força Feminina), produção que, segundo seus criadores, terá a grande responsabilidade de apresentar e revisar seus sucessos e vida profissional, desconhecida para muitos dos atuais membros da geração “Alfa”.

Características da nova história em quadrinhos

A TidalWave Comics lançará uma nova edição de "Female Force" nesta quinta-feira, 16 de maio, coincidindo com o aniversário da cantora e compositora, conforme detalhado em suas redes sociais.

O material contará com a autoria de escrita de Michael Frizell e será ilustrado por Ramón Salas. A primeira e possivelmente única edição terá 22 páginas e oferecerá aos fãs e leitores uma perspectiva única sobre uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento.

Das poucas pessoas que opinaram da TidalWave, Frizell foi uma delas, que indicou em um comunicado: "Sabe o que é bom sobre escrever sobre Janet Jackson? É como contar uma história de sucesso e criatividade. Seu legado não se trata apenas de sucessos; trata-se de quebrar barreiras e ser ela mesma sem pedir desculpas".

Desta forma, Janet Jackson se junta a outras mulheres que se destacaram no entretenimento dos Estados Unidos nas últimas décadas e que foram as principais participantes da “Female Force” (Dolly Parton, Tina Turner, Gloria Steinem, Selena, Beyoncé, Oprah Winfrey e Shakira, entre outras).