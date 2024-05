Escândalo na coroa espanhola? Suposto plano revelado para transformar Letizia na nova Lady Di e afastá-la de Felipe

Jaime Peñafiel mexeu com o mundo inteiro da realeza espanhola. A imagem de Letizia Ortiz está muito afetada e a casa real da Espanha estaria inventando uma série de mudanças estratégicas para transformar a rainha consorte do país europeu em uma figura aceita por toda a população.

Este seria o novo plano da monarquia espanhola

A tensão entre os reis é muito palpável, e suas vidas tomaram caminhos diferentes, com pequenos pontos de encontro. Por isso, essa distância tem aumentado devido às recentes revelações explosivas de Jaime del Burgo, que afirmou que Letizia teria sido infiel ao rei por anos. Essas acusações fortes acabaram por prejudicar a imagem da rainha, que até então teria sido uma figura central da monarquia espanhola, afastando-se dos Bourbon.

De acordo com os rumores que circulam nas redes sociais, a monarquia espanhola decidiu mudar de rumo e focar sua atenção em Felipe VI como o principal protagonista do reinado da Espanha. Neste novo cenário, Letizia Ortiz foi relegada para segundo plano, enquanto tenta-se manter sua imagem em atividades de solidariedade e cooperação internacional, seguindo os passos de Lady Di.

A rainha consorte buscaria exercer um papel mais solidário e focado em questões de cooperação internacional

Trata-se de uma estratégia que visa desviar a atenção dos recentes escândalos pessoais, da também jornalista, e consolidar a figura de seu marido como líder indiscutível da coroa da Espanha.

O próximo compromisso oficial de Letizia Ortiz reflete essa nova direção no melhor estilo de Lady Di, com destino à Guatemala e com um foco renovado no serviço público, a rainha consorte busca assumir uma posição mais solidária ao mesmo tempo em que se afasta dos assuntos da coroa, enquanto Felipe VI assume um papel mais proeminente nos assuntos de estado.