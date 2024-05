Ben Affleck fez procedimentos estéticos? Usuários nas redes sociais afirmam isso por sua aparência “rejuvenescida”

A ausência de Ben Affleck no recente Met Gala 2024, apesar da destacada participação de sua esposa Jennifer López como anfitriã, não passou despercebida pela mídia. Enquanto a atenção estava centrada no icônico casal, Affleck brilhou pela sua ausência, abrindo espaço para que os rumores sobre sua aparência renovada ganhassem destaque. Os usuários não pararam de comentar sobre o visual fresco e rejuvenescido do ator, especialmente após sua aparição em uma homenagem a Tom Brady.

A pele lustrosa e aparentemente rejuvenescida de Affleck desencadeou especulações sobre se ele passou por uma cirurgia plástica ou se simplesmente tem experimentado os produtos para a pele de sua esposa. O mistério persiste e as teorias são abundantes.

Ben Affleck foi visto acompanhando seu filho a um jogo

Alguns sugerem que é possível que Affleck tenha recorrido à cirurgia plástica para rejuvenescer sua aparência, enquanto outros especulam que ele poderia ter encontrado a chave nos produtos para cuidados com a pele de Jennifer Lopez.

No entanto, a realidade é que o ator foi visto em Los Angeles, Califórnia, parecendo feliz e orgulhoso enquanto saía de um jogo de basquete, onde a equipe de seu filho Sam saiu vitoriosa. Esta aparição casual contrasta com as especulações sobre sua aparência em eventos recentes. A atenção da mídia sobre a aparência de Affleck se intensificou após sua participação no evento em homenagem a Tom Brady, onde seu rosto gerou uma onda de comentários devido à sua notável jovialidade.

Apesar dos rumores e especulações, Affleck parece estar desfrutando do seu tempo em família e apoiando o seu filho nas suas atividades esportivas. Enquanto isso, o mistério sobre a sua aparência renovada continua, deixando os fãs a se questionarem se o segredo da sua juventude reside na cirurgia estética, nos produtos de pele da sua esposa ou simplesmente nos cuidados pessoais.