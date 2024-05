“Bebê Rena” na Netflix: conheça 3 séries que mostram o terror causado pelo assédio e obsessão

“Bebê Rena” tornou-se um fenômeno na plataforma de streaming Netflix ao expor ao espectador situações de assédio e obsessão sobre pessoas e suas consequências.

ANÚNCIO

As histórias sobre assédio confrontam realidades desconfortáveis, iluminando sombras que frequentemente evitamos. Elas exploram a complexidade de relações desequilibradas, revelando o poder destrutivo do comportamento abusivo.

Através de personagens cativantes, essas narrativas nos obrigam a enfrentar verdades desconfortáveis sobre o assédio em suas diversas formas.

Desde o assédio no trabalho até o bullying na escola, essas histórias desafiam nossa complacência e exigem uma mudança cultural.

Se quiser explorar mais sobre esses espelhos desconfortáveis que refletem a urgente necessidade de justiça e compaixão, você pode assistir às seguintes séries na Netflix.

Você

“Você” é uma série fascinante que segue Joe Goldberg, um charmoso porém perigosamente obsessivo livreiro, enquanto persegue seus interesses amorosos com uma devoção doentia. Com uma trama inquietante e reviravoltas imprevisíveis, a série explora os aspectos sombrios do amor e da identidade na era digital, desafiando as percepções tradicionais sobre moralidade e obsessão na sociedade moderna.

Através de personagens complexos e situações perturbadoras, "You" convida a refletir sobre a natureza humana e as profundas consequências das relações marcadas pelo controle e manipulação.

ANÚNCIO

Bem-Vindos à Vizinhança

“Bem-Vindos à Vizinhança” é uma série de televisão baseada no caso real de assédio à família Broaddus em Westfield, Nova Jersey. A série explora como a família é assediada por um indivíduo anônimo que envia cartas ameaçadoras e hostis depois de comprar uma casa em um bairro rico.

As cartas sugerem que o remetente está vigiando a casa e a família, o que gera paranoia e terror nos Broaddus. A série aborda os impactos psicológicos e emocionais do assédio e da intrusão na vida privada.

Posso Te Contar um Segredo?

“Posso Te Contar um Segredo?”, é uma série documental sobre cyberbullying através da história de Matthew Hardy.

As vidas de três mulheres mudam para sempre quando um perseguidor se infiltra em suas contas de redes sociais. Mas elas não são de forma alguma suas únicas vítimas.