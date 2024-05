Alma Gêmea: Globo encurta novela e define quando ela sai do ar

Alma Gêmea fica apenas cinco meses no Vale a Pena Ver de Novo. Ao que tudo indica, a Globo pretende encurtar a reprise da novela escrita por Walcyr Carrasco para dar lugar a outra trama de sucesso.

Essa é uma prática comum há algum tempo com as tramas reprisadas nas tardes da emissora, que quebrou o ciclo de colocar apenas novelas do horário nobre no programa.

Mais rápida, a reprise de Alma Gêmea em 2024 contará com apenas 130 capítulos, segundo o site TV História. Em 2005 e 2006, quando a versão original foi exibida às 18 horas, foram 227.

Reprise da novela Viver a Vida não vai ocupar o mesmo horário de Alma Gêmea (Reprodução/Globo)

Porém, desta vez, a novela protagonizada por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis conta com capítulos maiores. Com a mudança na grade horária, Alma Gêmea começou a ser exibida entre as 17 horas e 18h30, ou seja, uma hora e meia de novela.

Qual novela substitui Alma Gêmea na Globo?

Prevista para acabar no segundo semestre de 2024, Alma Gêmea ainda não tem uma substituta definida pela Globo. Até o momento, a emissora espera a consolidação da audiência para revelar qual foi a trama escolhida para o Vale a Pena Ver de Novo.

É importante destacar que, desde 2021, a emissora geralmente escolhe tramas de sucesso do horário nobre, já que a Edição Especial é destinada para novelas das 18 horas, como Cravo e a Rosa (2000).

Em Alma Gêmea, Cristina (Flávia Alessandra) demite Serena (Priscila Fantin) (Kiko Cabral/Globo)

O outro programa de reprise também acaba exibindo novelas que tiveram uma boa audiência na faixa das 19 horas.

O Clone (2001), A Favorita (2008), O Rei do Gado (1996), Mulheres Apaixonadas (2003) e Paraíso Tropical foram as reprises mais recentes do Vale a Pena Ver de Novo.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos e os bastidores podem ser modificadas em função decisões tomadas pelo canal.