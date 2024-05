“Adicionou até 20 anos a mais”: o visual de Salma Hayek que foi ‘cornetado’ nas redes sociais

Salma Hayek recebeu duras críticas por se vestir de forma “antiquada” e parecer até 20 anos mais velha. A atriz mexicana compareceu a um jantar de Estado em Paris em razão da visita do presidente da China à França. A estrela de Hollywood usava um vestido bordô com acessórios prateados para a ocasião especial, mas foi fortemente apontada e criticada nas redes sociais por se vestir de forma “antiquada”: “Parece até 20 anos mais velha”.

ANÚNCIO

Salma Hayek reaparece em Paris esbanjando elegância, mas foi fortemente criticada.

A atriz chegou ao Palácio do Eliseu em Paris acompanhada de seu marido, o empresário François Henri Pinault, e chamou a atenção de todos na noite especial.

Salma Hayek ousou usar um vestido longo vaporoso de cor bordô com decote em V, mangas compridas, ajustado na cintura e complementado com acessórios de prata e sandálias estilo plataforma.

A ocasião diplomática exigia um código de vestimenta muito elegante, mas nas redes sociais criticaram fortemente Salma Hayek, argumentando que "ela se vestiu de forma antiquada" e "pareceu ter envelhecido 20 anos a mais".

A atriz mexicana recebeu duras críticas nas redes sociais pela sua forma de vestir.

"Com tanto dinheiro e não sabe se vestir", "Está vestida de forma antiquada, quem a assessora?", "Parece ter adicionado até 20 anos a mais", "Esse visual não a favorece", afirmaram nas redes sociais.

A protagonista de "Frida" usou um colar maximalista que combinava muito bem com seus brincos de prata, mas alguns internautas comentaram que "sobrecarregou seu visual".

Confira as cornetadas de mau gosto

“Aqui aplica menos é mais”, “Com os brincos era suficiente”, “Um look sobrecarregado”, “Usou acessórios demais”, “O colar não combina bem com esse vestido”, “Muito bonita, mas o colar parece muito sobrecarregado para o vestido”, “Nem o colar nem o cabelo”, “Por que está usando um penacho na cabeça? ‘Pobre Salma, quanto mais dinheiro menos classe”, “Ela está horrível com esse penteado”, acrescentaram.