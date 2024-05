A NFL entra no catálogo da Netflix até 2026

A plataforma de streaming tem sido muito comentada no mundo esportivo nos últimos anos, devido ao seu claro foco no público que aprecia esse conteúdo. Séries, filmes e transmissões ao vivo são parte do que a plataforma oferece em suas atualizações recentes, alcançando grande sucesso e dando origem a novas parcerias.

Com o objetivo de continuar nesse caminho, a Netflix surpreendeu a todos ao anunciar em comunicado sua parceria com a NFL para transmitir os jogos de Natal de 2025 e 2026, tudo como parte de seu acordo de três temporadas que promete grandes surpresas para os fãs de futebol americano.

"A Netflix tem um presente de Natal antecipado para você, mas não cabe embaixo da árvore. No dia 25 de dezembro de 2024, seremos o lar mundial dos dois principais jogos da NFL no dia de Natal. E marque em seu calendário o dia de Natal de 2025 e 2026, quando transmitiremos pelo menos um jogo natalino a cada ano como parte deste acordo de três temporadas", diz o comunicado.

É importante mencionar que este é apenas um dos grandes esportes que estão chegando a esta plataforma, já que no passado foi confirmada uma parceria com a WWE, que será transmitida a partir de janeiro de 2025, e com o Tênis profissional, disciplina que inclusive já estreou uma transmissão intitulada 'O Slam da Netflix', com um duelo entre Rafa Nadal e Carlos Alcaraz.

Agora, serão os jogos natalinos da NFL que brilharão no topo da plataforma e marcarão o início de uma das parcerias mais incomuns e sólidas do entretenimento esportivo.

“Não há eventos anuais ao vivo, esportivos ou de outro tipo, que se comparem com as audiências que o futebol americano da NFL atrai. Estamos muito animados que os jogos de Natal estejam apenas na Netflix”, confirmou a diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria.

No México atualmente os jogos são transmitidos pelo TUDN, ESPN e Fox Sports, então o Netflix chega como uma nova e fresca alternativa para os torcedores em uma das datas mais importantes da temporada, como o jogo de Natal.