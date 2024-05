Trailer de ‘Wicked’: o novo filme de Ariana Grande com rumores de Oscar

Ariana Grande, à esquerda, e Cynthia Erivo, integrantes do elenco do filme Wicked, apresentam trailer do filme na apresentação da Universal Pictures e Focus Features no CinemaCon 2024

O mundo de Oz voltou a ganhar vida de forma espetacular com o lançamento do primeiro trailer completo de ‘Wicked’, a muito aguardada adaptação cinematográfica do bem-sucedido musical da Broadway. O trailer oferece uma visão cativante da relação entre Glinda, interpretada por Ariana Grande, e Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo.

Ao mesmo tempo, no avanço, é explorado o poder, a amizade e a identidade no mundo mágico de Oz. Como uma prequela do clássico conto ‘O Mágico de Oz’, ‘Wicked’ leva os espectadores a uma viagem antes de Dorothy seguir o caminho de tijolos amarelos e Elphaba se tornar a temida Bruxa Malvada do Oeste.

Ariana Grande irradia energia no trailer de ‘Wicked’

A história se concentra na improvável amizade entre Elphaba e Glinda, que se forma quando são colegas de classe na Universidade Shiz, e levanta a questão crucial: "As pessoas nascem más ou a maldade é imposta a elas?". O trailer apresenta momentos-chave da narrativa.

Desde o encontro inicial entre Glinda e Elphaba até sua viagem juntas para a Cidade Esmeralda e seu confronto com o enigmático Mago, interpretado por Jeff Goldblum. Os espectadores são transportados para um mundo cheio de magia, aventura e perigo, com cenas que vão desde a extravagância da universidade até a escuridão dos becos de Oz.

Uma das características mais marcantes do trailer é a interpretação de algumas das canções mais icônicas do musical, como ‘Popular’ e ‘Defying Gravity’, por parte de Grande e Erivo. Com seu talento vocal e sua poderosa presença na tela, as duas estrelas levam as músicas a novas alturas, capturando a emoção e a energia do espetáculo ao vivo.

‘Wicked’ promete ser toda uma experiência cinematográfica

Além de Grande e Erivo, o elenco de ‘Wicked’ conta com talentosos atores como Michelle Yeoh no papel de Madame Morrible, Jonathan Bailey como Fiyero, e Ethan Slater e Bowen Yang em papéis secundários. Sob a direção de Jon M. Chu, conhecido por seu trabalho em ‘Crazy Rich Asians’ e ‘In the Heights’.

O filme promete ser uma experiência cinematográfica inesquecível. O trailer de ‘Wicked’ gerou grande entusiasmo entre os fãs, que já especulam sobre seu potencial para receber indicações ao Oscar. Com sua impressionante produção, atuações estelares e uma história emocionante, ‘Wicked’ promete ser um dos filmes mais destacados do ano.