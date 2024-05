Todas as indicações de que Jennifer López e Ben Affleck podem estar prestes a se separar

Jennifer Lopez e Ben Affleck comparecem à estreia de Los Angeles de 'The Flash' da Warner Bros. no Ovation Hollywood em 12 de junho de 2023 em Hollywood, Califórnia. (Foto de Phillip Faraone/Getty Images)

Los Angeles Premiere Of Warner Bros. 'The Flas' - Chegadas

Jennifer Lopez e Ben Affleck surpreenderam seus fãs em 2021 quando revelaram que haviam retomado a história de amor que haviam pausado em 2004 e em 2022 selaram seu relacionamento com um casamento, que celebraram por pelo menos três dias entre amigos e familiares.

Os apelidados 'Bennifer' continuam sob o cerco público, revivendo a história do assédio da imprensa que viveram há duas décadas, embora agora estejam tentando lidar com a situação.

Ambos foram duramente criticados nos diversos eventos em que apareceram, especialmente nos tapetes vermelhos, onde o ator parece mal-humorado e seus gestos foram capturados pelas câmeras a ponto de se tornarem um meme em várias ocasiões.

As pistas de um possível divórcio entre JLo e Ben Affleck

Apenas dois anos após terem chegado ao altar, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão envolvidos em rumores de um possível divórcio e estas são algumas das pistas que os estariam denunciando.

Mudança inesperada

Depois de Jennifer e Ben terem passado um ano procurando uma casa para compartilhar juntos e terem conseguido comprar uma casa avaliada em pelo menos 60,85 milhões de dólares, uma fonte assegurou à In Touch que Ben se mudou dessa mansão.

Da mesma forma, foi revelado que a diva do bronx foi vista com seus filhos procurando casa em Beverly Hills.

"Agora ela está focada em seu trabalho e em seus filhos. Ben já se mudou e é provável que tenham que vender a casa dos seus sonhos que passaram dois anos procurando... Eles nunca vão deixar de se amar, mas ela não pode controlar e ele não pode mudá-la. Não havia como isso poderia ter durado", revelou a fonte."

Aparições solo

Embora ambos tenham agendas muito diferentes, desde o casamento deles, eles se encarregaram de aparecer juntos em seus passeios em família, viagens e eventos de Hollywood, no entanto, seus fãs notaram que nos últimos meses eles não foram vistos juntos.

Depois de sua viagem a Paris com sua filha Emme, a cantora foi vista sozinha. JLo também apareceu sozinha no MET Gala 2024 em 6 de maio passado, o que causou surpresa nas redes.

Embora se tenha sabido que Ben não teria comparecido devido às filmagens de seu próximo filme 'The Accountant 2', a realidade teria sido outra. Ele também estava sozinho enquanto participava do 'The Roast of Tom Brady' em 5 de maio.

Para piorar a situação, a última saída deles juntos deixou sinais de crise, pois estavam tensos e sem sorrir enquanto almoçavam no Cecconi's.

Estilos de vida diferentes

Tudo indica que o documentário da famosa 'The Greatest Love Story Never Told' também piorou a situação entre eles e foram algumas de suas declarações que os teriam denunciado.

Ao se reunirem, eu disse a ela: ‘Olha, uma das coisas que não quero é ter um relacionamento nas redes sociais’. Depois percebi que não era justo pedir isso. É como se casar com um capitão de navio e dizer: ‘Bem, não quero água’. Estamos tentando aprender a nos comprometer”, disse Affleck.

Por sua vez, Jlo acrescentou: “Não acredito que [Ben] esteja muito confortável comigo fazendo isso, [mas] ele não quer me impedir”. Paralelamente, outra fonte compartilhou que Ben “nunca tentaria frear os sonhos de [Jennifer]”.

Embora os famosos tenham tentado priorizar o amor, a fonte menciona que algumas situações nunca mudaram em suas vidas e isso poderia ser o que os levaria à ruptura.

“Esperaram quase duas décadas para voltarem a estar juntos, mas no final, simplesmente não conseguiram fazer dar certo. Ambos disseram que haviam amadurecido e aprendido com seus erros, mas alguns dos problemas maiores que os separaram da primeira vez continuaram os mesmos”, mencionou a fonte.