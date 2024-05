Steven Tyler reapareceu depois de se afastar da música devido a problemas na voz

A turnê de despedida ‘Peace Out’ da banda americana Aerosmith teve que ser suspensa em 2023 porque seu líder e vocalista principal, Steven Tyler, enfrentou sérios problemas em sua voz que o impossibilitaram de realizar os shows programados.

O primeiro sinal foi quando o músico de 76 anos escreveu em sua conta do Instagram: "Estou com o coração partido ao dizer que recebi ordens estritas do médico para não cantar nos próximos trinta dias", e depois, em um comunicado oficial da banda no mês passado, foi confirmado que a turnê estava definitivamente suspensa até setembro deste ano.

"O melhor tratamento médico disponível para garantir que sua recuperação seja rápida, mas dada a natureza de uma fratura, está sendo dito que a paciência é essencial", surpreendeu a icônica banda de rock originária de Boston, Massachusetts.

Retorno surpresa

Steven Tyler fez uma aparição musical na noite de quarta-feira, 15 de maio, ao se juntar ao The Black Crowes como convidado no Eventim Apollo, em Londres, Inglaterra. Durante o encontro, ele se juntou ao vocalista e guitarrista americano, Chris Robinson, para cantar a música ‘Mama Kin’.

Ao finalizar o evento, a imprensa britânica tentou ter acesso a Tyler para saber como estava seu tratamento e se o retorno dos ‘Toxic Twins’ seria antecipado, no entanto, Tyler preferiu manter silêncio e manter a expectativa.

‘Peace Out’ começará em 20 de setembro em Pittsburgh, Pensilvânia, terá um total de 40 datas e será encerrado em 26 de fevereiro de 2025, em Buffalo, Nova York. Até o momento, a turnê de despedida ocorrerá apenas nos Estados Unidos, no entanto, muitos esperam para ver como será a saúde vocal de Steven Tyler durante a turnê, para determinar se a turnê poderá ser estendida também para a Europa e outras partes do planeta.