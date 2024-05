“Sinto dor ao olhar as fotos”: Kim Kardashian revela segredos de seu look no MET Gala

Na última edição do MET Gala 2024, várias celebridades desfilaram pelo icônico evento, onde geralmente muitas estrelas surpreendem com seus looks peculiares. No entanto, houve uma em particular que chamou toda a atenção ao usar um traje extremo que se tornou viral.

Trata-se de Kim Kardashian, que chocou as redes ao diminuir sua cintura, impressionando os usuários com sua decisão.

O visual extremo de Kim Kardashian

Dias depois da cerimônia, a empresária voltou a lembrar ao mundo o impactante traje que usou, ao mostrar imagens inéditas de como ficou naquele dia e os bastidores antes de sua aparição no MET Gala.

“A realização de...,” escreveu a socialite na publicação em sua conta do Instagram, onde não só mostra como é realmente seu espartilho, mas também destaca novamente seus sapatos sem salto que usou no evento.

As imagens mais uma vez chocaram as redes, que reagiram surpresas ao ver as fotos compartilhadas por Kim em suas redes sociais.

"“O espartilho E os sapatos?! Menina, como você faz...”, “Por que só sinto dor ao olhar essas fotos?”, “Dama em apuros. Esse salto invisível é selvagem! Como você se virou? Com certeza eu teria caído”, “Menina, espartilho E sapatos sem salto? Escolha uma batalha!”, “Quantas vezes você desmaiou usando isso? Parece que você estava sofrendo quando estava usando” e “A criação da noiva de Frankenstein”, foram parte das reações nas redes.

E apesar de várias pessoas terem ficado horrorizadas ao ver a pequena cintura de Kim Kardashian no MET Gala 2024, outras a elogiaram por seu visual. “Épico”, “icônico” e “Kim não está brincando” foram alguns dos comentários dos seguidores da empresária na publicação.