“Ser gordo não é um problema”, diz ex-BBB Lucas Henrique após recusar propostas de cirurgias estéticas

Lucas Buda sabia que, ao entrar no Big Brother Brasil, sofreria ataques em relação ao seu corpo. Agora, o professor de educação física, que foi alvo de gordofobia nas redes sociais em diversos momentos, explicou em entrevista como lida com esse tipo de comentário e com a pressão estética por um ‘corpo perfeito’.

“O corpo, para mim, sempre foi uma questão na minha adolescência. Fui amadurecendo e isso foi melhorando. Eu sabia que, quando entrasse na casa, por ser um homem gordo, esses comentários gordofóbicos iam aparecer aqui fora. Quando eu saí da casa, isso continuou”, revelou o ex-BBB à Quem.

Lucas diz que, ser gordo não é um problema, e que busca convencer as pessoas disso.

“Estou aprendendo a lidar com eles de outra forma, porque é uma escala maior, mas mostrando para as pessoas que ser gordo não é um problema”.

O ex-BBB também rebate que, gordura não é sinal de saúde.

“Essa desculpa de emagrecer por saúde nem sempre cola. A indústria da estética é muito forte, muito grande. Estou aqui para provar que o corpo gordo também pode se exercitar, pode fazer e acontecer”.

Buda diz que recursou procedimentos estéticos

Buda, que não descarta a possibilidade de emagrecer, também diz ao site que recusou diversas propostas de mudanças estéticas pós-BBB.

“Pode ser que um dia eu não seja gordo por outros motivos, comece a emagrecer por outros motivos, mas me sinto muito bem como eu sou e estou feliz comigo mesmo. Não pretendo mexer em nada, se for emagrecer, vai ser de forma natural, orgânica, com dieta e treino, como tem que ser. Recebi muitas propostas de procedimentos estéticos diversos. Sempre agradeço muito as propostas que chegam, mas digo que não tenho interesse por conta do que penso mesmo, do meu estilo de vida”.