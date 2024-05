Selena Gomez reagiu assim depois que seu namorado revelou planos de formar uma família: “Você quer se casar?”

Selena Gomez tem mostrado estar completamente apaixonada por seu namorado Benny Blanco depois de compartilhar algumas fotos românticas juntos nas redes sociais, tornando-se um dos casais mais comentados nos últimos meses.

Quase um ano após comemorar seu primeiro ano de namoro, o produtor revelou seus planos futuros com a atriz, surpreendendo a muitos ao afirmar que deseja se casar e formar uma família.

O casal tem enfrentado críticas desde o início, pois internautas afirmam que seus estilos não combinam e pediram a Gomez que procurasse alguém mais "bonito" e "arrumado", algo que ela ignorou.

A reação de Selena Gomez aos planos de seu namorado

Depois que Benny Blanco assegurou que desejava se tornar pai ao lado de Selena Gomez, embora não seja um desejo que queira apressar, ela publicou um novo postal com seu parceiro enfatizando que estão no melhor momento.

Através de suas histórias no Instagram, a estrela de Only Murders in the Building postou uma foto em preto e branco do produtor musical, onde ele a beija na testa, enquanto Benny a abraçava com os braços.

A postagem foi publicada depois de ter falado abertamente sobre seus problemas de saúde mental, onde ela afirmou ter sido diagnosticada com bipolaridade, situação que Benny conseguiu entender e a tem acompanhado nos últimos meses.

Selena Gomez / Benny Blanco A atriz parecia feliz (Instagram)

Na imagem, Selena está usando uma jaqueta preta com o cabelo preso em um coque e adicionou um emoji de coração branco.

"Esse é meu próximo gol na área. Tenho muitos filhos de Deus, tenho um monte de sobrinhos. É a minha vibe, adoro estar cercado de crianças!", disse Benny em uma de suas últimas entrevistas.

Embora a relação entre os dois tenha sido motivo de fofoca, a verdade é que eles são amigos há alguns anos, pois ele trabalhou em algumas das músicas do segundo álbum de estúdio ‘Revival’.

Benny não hesitou em elogiar Gomez, que atualmente é considerada uma das atrizes mais influentes no mundo da moda.

"Ela é a mais legal, a mais agradável, a mais doce, tipo, tudo. Ela é realmente como minha melhor amiga. Nós rimos o dia todo. Ela me inspira", disse.

Tudo indica que o casal está levando seu romance muito a sério, então em breve poderemos vê-los unidos no altar.