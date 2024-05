Os fãs de ‘The Last of Us’ não estão felizes com as primeiras imagens da segunda temporada

The Last of Us aumentó un 74% su nivel de espectadores

A produção de ‘The Last of Us’ compartilhou há alguns dias as primeiras imagens dos protagonistas na segunda temporada e alguns fãs não ficaram muito impressionados.

Quando esta adaptação foi anunciada, os fãs do videogame reclamaram sobre a aparência de Pedro Pascal e Bella Ramsey, pois eles não se parecem fisicamente com os personagens principais do jogo.

No entanto, ‘The Last of Us’ conseguiu encantar o público e no portal de resenhas Rotten Tomatoes obteve um índice de aprovação de 96%, tanto da crítica especializada quanto do público.

Os fãs do videogame ‘The Last of Us’ estão reclamando da aparência infantil de Bella Ramsey na série

Levando em consideração que a primeira temporada de ‘The Last of Us’ foi baseada no primeiro jogo, espera-se que a nova temporada adapte o segundo jogo.

Lá, a personagem ‘Ellie’ tem 19 anos e parece muito mais madura em comparação com o primeiro jogo, no entanto, Bella Ramsey tem uma aparência mais jovem, apesar de ter 20 anos na vida real.

Portanto, os fãs ávidos do videogame ‘The Last of Us’ esperavam ver a protagonista da série com uma aparência mais adulta e não a mesma que tinha na primeira temporada, por isso ficaram muito desanimados.

A série da HBO está programada para estrear em algum momento de 2025, não se sabe qual será a trama desta nova temporada e se irá de fato adaptar a segunda parte do videogame, mas ao ver Pedro Pascal, tudo indica que não.