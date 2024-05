Operado com urgência no cérebro: Como está a saúde de Tony Ramos?

Após operação urgente no cérebro, Tony Ramos segue internado e estado de saúde permanece estável

Submetido com urgência a uma cirurgia no cérebro, aos 75 anos, o ator Tony Ramos passa bem. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, o quadro clínico permanece estável.

ANÚNCIO

Sem muitos detalhes, um novo boletim médico deve ser divulgado na tarde desta sexta-feira (17) para tranquilizar familiares, amigos e fãs do ator da Globo.

Tony Ramos foi operado de urgência ao cérebro na última quinta-feira (16), após uma indisposição durante a manhã. O veterano, que esteve em Terra e Paixão, foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural.

De acordo com o jornal O Globo, o procedimento médico teve como objetivo estancar um sangramento intracraniano, que pode ter sido provocado por uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro.

Com 60 anos de carreira, Tony Ramos interpretou muitos personagens marcantes na televisão (Divulgação/Globo)

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje [quinta-feira, dia 16]. O estado de saúde do paciente é estável”, comunicou o hospital.

Tony Ramos segue internado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e não há previsão de alta hospitalar. A causa do sangramento cerebral também não foi revelada pela equipe médica.

Fãs torcem pela recuperação de Tony Ramos

Pelas redes sociais, os fãs fizeram uma corrente de pedidos pela recuperação de Tony Ramos. Desde quinta-feira (16), o X está tomado por mensagens positivas e de carinho para o ator, que está no elenco de um novo filme ao lado da atriz Lilia Cabral.

ANÚNCIO

“Torço pela recuperação do Tony Ramos. Não se trata apenas de um dos maiores atores brasileiros, mas uma das melhores pessoas que temos por aqui”, disse uma fã aflita com a notícia.

Um outro disse pediu para que Deus guie as mãos que cuidam da saúde de Tony Ramos: “Que ele tenha força para superar esse momento, minhas orações hoje são pra ele”.

Um terceiro escreveu para que todos mandem “as melhores energias” ao ator veterano e disse que Tony Ramos vai ficar bem e vai descansar em casa, ao lado da família.