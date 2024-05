O verdadeiro “Olá sumida”: ex de Shakira reaparece com um gesto inesperado para a cantora

Shakira está vivendo um bom momento profissional após retornar à música com tudo e se posicionar novamente nas listas dos mais ouvidos. A colombiana recuperou sua vida artística após sua polêmica separação com Gerard Piqué e no meio de seu sucesso foi vinculada a diferentes famosos.

A intérprete é considerada uma das mulheres mais aclamadas da indústria da música por seu talento, carisma e longa trajetória que acumulou ao longo de mais de 30 anos de carreira, onde experimentou com diferentes gêneros e fez várias colaborações.

Diante da fama que possui, sua vida privada tem estado sob os holofotes públicos, com seus diferentes relacionamentos amorosos sendo motivo de fofocas. Antes de seus 12 anos com Piqué, ela também teve um tórrido romance com o argentino Antonio de la Rúa.

O gesto que Shakira recebeu de um ex no Dia das Mães

Shakira está entre as solteiras mais cobiçadas do momento aos 47 anos, sendo ligada a famosos como Tom Cruise, Lewis Hamilton e recentemente a Lucien Laviscount, com quem gravou o vídeo de sua música 'Puntería'.

No meio de vários rumores, Antonio de la Rúa, ex-parceiro da famosa, teve um gesto inesperado no Dia das Mães, apesar de terem terminado o relacionamento de pelo menos 10 anos há vários anos.

O homem que foi pedir Shakira em casamento decidiu dar ‘like’ na publicação que ela fez com seus filhos no Dia das Mães e deixou seus seguidores surpresos.

Antonio de la Rúa não hesitou em deixar um ‘like’ para a ex Instagram (Instagram)

"“Hoje quero celebrar todas as mulheres que dão e nutrem a vida, porque todas, com ou sem filhos, sabemos cuidar e lutar por aqueles que dependem de nós. E a Milan e Sasha, os dois sóis da minha vida, obrigada por iluminá-la e completar-me completamente”, foi a mensagem da diva em sua conta no Instagram, à qual seu ex-parceiro não hesitou em reagir."

Parece que Shakira e Antonio terminaram em bons termos e isso foi demonstrado com o novo gesto em relação à cantora. Até há quem peça para ele reconquistá-la e considere que era com ele que ela deveria ter formado uma família e não com o catalão que lhe foi infiel com Clara Chía Martí.