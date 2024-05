“O que Shakira perdeu”: Tom Cruise exibiu seu abdômen aos 60 anos e desperta suspiros.

Shakira e Tom Cruise estão sendo romanticamente vinculados desde o ano passado, quando a famosa retornou ao seu melhor momento após se separar de Piqué. Embora ela nunca tenha falado sobre isso, fontes próximas revelaram que ela o vê apenas como um amigo do meio e não tem interesse em corresponder às suas investidas.

No entanto, para muitas internautas foi impossível não se lembrarem dela depois que os paparazzi capturaram o protagonista de Missão Impossível muito sedutor na praia.

Assim é como Tom Cruise parece atualmente sem camisa

O ex-marido de Katie Holmes foi visto recentemente desfrutando do sol e da areia aos 61 anos. De acordo com a People, as imagens que estão fazendo sucesso foram tiradas em Mallorca, Espanha, durante os dias de verão.

Nelas, o ator de Hollywood é visto usando uma sunga preta e exibindo um físico invejável nesta fase de sua vida, resultado de seus bons hábitos de exercício e alimentação.

O americano adora manter-se em forma, seguindo um rigoroso regime de fitness centrado em um estilo de vida ativo e uma dieta limpa. Por isso, ele até faz suas próprias cenas de ação em todos os seus filmes, às vezes sem precisar de um dublê.

A resposta que Tom Cruise deu quando lhe perguntaram sobre sua rotina, de acordo com a Men’s Health, foi: “Caiaque no mar, espeleologia... esgrima, esteira, pesos... escalada, caminhada... faço corrida... Faço muitas atividades diferentes”.

Seu físico gerou muitos comentários, inclusive dos próprios fãs de Shakira. “Shaki poderia estar comendo isso”, “Melhor do que muitos aos 20 anos”, “É com você, Shakira”, “Mostrando a mercadoria para Shakira”, “Continua tão bonito como no primeiro dia”, “Isso sim é envelhecer com dignidade”, opinaram os internautas.