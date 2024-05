O grupo feminino UNICODE estreou no k-pop com um conceito inovador

O grupo feminino UNICODE marca sua estreia no k-pop com um conceito inovador. / Foto: XX Entertainment

O novo grupo feminino de k-pop UNICODE fez sua estreia com a música ‘Let Me Love’. Esta nova música faz parte do álbum ‘HELLO WORLD: CODE J EP.1′, o primeiro do grupo. UNICODE conta com uma equipe de cinco membros formada pelo programa de audições online Project K. O quinteto de artistas japoneses chamou a atenção do público mesmo antes de sua estreia, enquanto o programa ainda estava no ar.

XX Entertainment gerencia UNICODE e tem Hana, Mio, Erin, Soo-Ah e Yura como membros. ‘Let Me Love’ é a música principal de sua estreia e marca o impactante início de UNICODE na indústria. A música foi produzida por JinYoung, ex-membro do grupo masculino B1A4, produtor de vários sucessos do grupo e outros nomes importantes da indústria musical como Oh My Girl e o popular reality show de sobrevivência Produce 101, que formou o grupo I.O.I.

O nome UNICODE vem da combinação das palavras ‘unidade’ e ‘código’, mostrando o objetivo de seus membros de unir o mundo. O quinteto traz à tona um K-city pop divertido, sendo o primeiro grupo a representar esse estilo enérgico no k-pop. O vídeo musical é produzido pelo Walala Studio, dirigido por Shindong, membro do grupo de garotos Super Junior e já trabalhou com grandes nomes como Red Velvet, Super Junior e Celeb Five.

O álbum leva o público a uma viagem ao novo universo do UNICODE e flui com uma naturalidade etérea para o público. A música principal, ‘Let Me Love’, mostra o conceito único dos artistas e os talentos de cada um dos membros. O álbum também inclui faixas como ‘Invi: Bon Voyage’, ‘Blur’, ‘Spring on my 20th’ e ‘Drizzle’. Para completar o álbum de estreia, o UNICODE apresenta a música “outro”, que anuncia a trajetória do grupo e convida o público a aguardar o próximo passo do quinteto.

