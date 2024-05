O gesto com o qual JLo teria confirmado a separação com Ben Affleck e até evidenciaria a razão

Parece que as coisas entre Jennifer López e Ben Affleck não estão nada bem e, embora já houvesse sinais, evidências e relatos de que estão à beira do divórcio, a famosa teria confirmado com apenas um gesto.

Diz-se que eles não vivem mais juntos e que o ator deixou a casa que compraram e onde viviam juntos, além de não serem vistos juntos há muito tempo.

E agora, a famosa deu o golpe final com um detalhe nas redes sociais que acendeu os alarmes e fez muitos pensarem que as coisas com Ben estão muito ruins.

O que Jennifer López fez que supostamente teria confirmado os rumores de separação de Ben Affleck

No meio dos rumores de separação e divórcio, Jennifer Lopez ficou em evidência ao curtir uma publicação no Instagram que fala sobre as qualidades de um parceiro que poderiam levar a um relacionamento pouco saudável.

A publicação que a famosa curtiu dizia: ‘Não se pode construir um relacionamento saudável com alguém que carece de integridade e segurança emocional, não respeita o seu tempo, não possui habilidades de comunicação e não tem um forte senso de si mesmo’.”

Jennifer López A famosa incendiou as redes ao dar um like nesta publicação (@yourcourageouscomeback/Instagram)

Além disso, ele detalhava que se um casal “não sabe quem é nem o que quer, não há estabilidade nem base para o crescimento no romance”, o que deixaria evidente não apenas que terminaram ou que estão mal, mas as razões.

A mulher que compartilhou este post nas redes Lenna Marsak, que é ‘treinadora de relacionamentos’, compartilhou o like de JLo em sua postagem, feita em março deste ano, mas foi somente nesta semana que a cantora curtiu, o que levanta suspeitas para muitos e afirmam que não é mera coincidência.

A usuária escreveu em suas histórias do Instagram: “Acabei de me conectar ao IG e percebi que @jlo curtiu minha postagem 😯 Jlo ou sua equipe de RP, e eu como fico com isso 😂”, e de fato, apesar da agitação que isso causou, a famosa não removeu o like da postagem.