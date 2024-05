O cruel e impiedoso apelido que a rainha Letizia recebeu e que o rei Juan Carlos permitia

Com a chegada do vigésimo aniversário de casamento de Felipe VI e Letizia, que será comemorado em 22 de maio, a atualidade do casal e seu relacionamento amoroso continuam preenchendo as manchetes de notícias ao redor do mundo. Talvez por isso seja o melhor momento para conhecer os detalhes do Palácio com sua relação e com os momentos que mais despertam interesse: a chegada e a transformação de Letizia, de jornalista plebeia a membro da realeza.

Letizia Ortiz e o apelido que conquistou anos atrás quando começou a fazer parte da família real espanhola

Esse é o foco de ‘Letizia en Vetusta’, o novo livro de Martín Bianchi que explora a chegada de Letizia ao mundo complexo da monarquia espanhola, de acordo com o que foi relatado pelo portal Clara.

Princesa Leonor e a rainha Letizia (Getty Images)

Um dos temas abordados no livro é o quão mal Letizia foi recebida, não apenas pela mídia, mas também pela aristocracia e até mesmo pela família real espanhola: "Os especialistas reais com quem falei concordam que nem o rei Juan Carlos nem sua corte souberam valorizá-la [...] 'Letizia vai destruir a monarquia', muitos diziam há 20 anos. Hoje, há um certo consenso de que ela é um dos ativos mais valiosos da Coroa", afirma o especialista.

Além disso, de acordo com a opinião do jornalista José Apezarena, que também comenta no livro de Bianchi, Letizia demorou a ser aceita: "Letizia passou dez anos sendo a última da família real. Na verdade, para alguns ela não fazia parte da família, era apenas a mulher do príncipe. Ela teve que aguentar muito e passou por momentos difíceis".

O terrível apelido que Letizia ganhou dentro da família real espanhola: ‘A princesa de Tolosa’

A chegada da jornalista a Zarzuela foi uma mudança para todos os membros da família e trabalhadores da monarquia. Sua atitude independente, mas muito curiosa, como uma boa jornalista, fez com que no palácio lhe dessem um apelido muito cruel. Isso é explicado pelo jornalista especializado em realeza: “O que mais incomodava nos círculos palacianos era que Letizia tivesse opiniões próprias [...] Apenas por isso, alguns a chamavam de ‘a princesa de Tolosa’, ‘porque sabe de tudo e é independente’”. Tolosa é um município do país Basco, que lutou muitos anos pela independência.

Não se sabe ao certo quem começou essa terrível maneira de chamar a rainha Letizia, mas o próprio especialista afirma que houve membros da família real que acharam bom: “O rei Juan Carlos achou graça no apelido”, explica, revelando que era uma das histórias “mais comentadas nos corredores do palácio”.