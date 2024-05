O amor renascerá? Sandra Bullock e o desejo que ela mantém com Keanu Reeves.

Sandra Bullock e Keanu Reeves foram um dos casais mais queridos das telas devido à química que mantiveram nos diferentes filmes em que apareceram juntos. Foi há 30 anos, quando foi lançado o filme ‘Velocidade Máxima’, que os catapultou como um dos casais mais icônicos da década de 90.

Desde então, ambos foram ligados romanticamente em várias ocasiões, devido à cumplicidade que compartilhavam em cada cena e também fora delas. No entanto, ambos garantiram que, embora houvesse uma atração, não passou de uma amizade.

Os atores agradeceram o laço que formaram ao longo de mais de 30 anos de amizade e agora compartilharam o desejo que mantêm aos seus 59 anos, emocionando seus seguidores.

Sandra Bullock e o desejo que ela mantém com Keanu Reeves

Sandra Bullock passou por alguns meses turbulentos após a morte de seu parceiro Bryan Randall, com quem havia formado uma família ao lado de seus filhos: Louis e Laila. Antes do trágico acontecimento, a atriz havia se afastado do mundo da atuação ao confessar que sofria do síndrome do impostor, que gera insegurança em relação às conquistas profissionais.

No entanto, a celebridade poderia mudar de ideia e voltar às telas se trabalhasse com Keanu, como ela mesma confessou.

"Antes de morrer, antes de deixar este planeta, acho que o Keanu e eu precisamos fazer algo juntos na frente das câmeras", disse Bullock durante uma aparição conjunta com Reeves no podcast '50 MPH'.

Para ela, a idade não será um impedimento para protagonizar com seu eterno companheiro e até brincou a respeito disso.

"Estaremos, sabe-se lá, em cadeiras de rodas ou com andadores? Talvez. Estaremos em pequenos scooters na Disneylandia? Se alguém escrever algo brilhante e nos colocar no lugar e momento certos", acrescentou rindo.

Da mesma forma, Reeves concordou com Sandra e está disposto a gravar com ela, deixando claro que também é um dos desejos que mantém antes de morrer.

"Parece que há um chamado de sereia, como se houvesse algo que não foi feito. Adoraria trabalhar contigo novamente antes de fecharmos os olhos. Quero dizer, você sabe - nós nos sairíamos maravilhosamente", declarou.

Bullock também mencionou o sucesso que os levou à fama em 1994 ao estrelar 'Speed' e revelou que se sentiu grata por poder compartilhar isso com ele.

“Não estava procurando por nada, simplesmente estava grata por estar lá. Estava emocionada por estar com quem estava. Simplesmente adoro e continuo adorando o Keanu”, enfatizou.