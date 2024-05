Novos shows de Bruno Mars são anunciados e total de apresentações no Brasil chega a 14

Um mês. Esse será o tempo total que irá durar a passagem da turnê de Bruno Mars pelo Brasil. Inicialmente com 4 shows anunciados, e esgotados, os fãs pediram e foram atendidos. Além das datas extras previamente anunciadas, outros shows ao redor do país foram confirmados por meio de uma publicação oficial realizada pela Live Nation.

Anteriormente, a passagem de Bruninho pelo país deveria começar no dia 04 de outubro, com um show extra no dia 5, no Rio de Janeiro. No entanto, devido a uma série de problemas envolvendo as eleições municipais e os esquemas de segurança para os eventos, a prefeitura barrou a realização das apresentações na data citada.

Com isso, a agenda do cantor foi refeita e novos shows anunciados na tarde desta sexta-feira, dia 17 de maio. Desta forma, além das passagens por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o cantor também fará apresentações em Curitiba e Belo Horizonte.

Como ficou a agenda de shows?

Com o anúncio, Bruno Mars deverá realizar uma série de 14 apresentações ao redor do país, começando no dia 04 de outubro e finalizando no dia 05 de novembro. Diferente do proposto inicialmente, a turnê terá início em São Paulo, que será o estado com a maior quantidade de shows do cantor, totalizando 6 apresentações. Em seguida, o cantor irá para o Rio de Janeiro, onde fará três shows; Brasília, com duas apresentações; Curitiba, com duas datas, e uma última apresentação em Belo Horizonte.

Confira as datas, locais e disponibilidade de ingresso para cada apresentação:

04 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Nova data anunciada

05 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Nova data anunciada

08 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Ingressos esgotados

09 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Ingressos esgotados

12 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Ingressos esgotados

13 de outubro - São Paulo – Estádio MorumBIS – Ingressos esgotados

16 de outubro - Rio de Janeiro – Engenhão – Nova data anunciada

19 de outubro - Rio de Janeiro – Engenhão – Show reagendado - Ingressos esgotados

20 de outubro - Rio de Janeiro – Engenhão – Nova data anunciada

26 de outubro - Brasília – Arena BRB Mané Garrincha – Show reagendado - Ingressos esgotados

27 de outubro - Brasília – Arena BRB Mané Garrincha – Show reagendado - Ingressos esgotados

31 de outubro – Curitiba – Estádio Major Couto Pereira – Nova data anunciada

01 de novembro – Curitiba – Estádio Major Couto Pereira – Nova data anunciada

05 de novembro – Belo Horizonte – Estádio Mineirão – Nova data anunciada

A venda de ingressos para as novas datas anunciadas deve começar no dia 21 de maio (pré-venda exclusiva para clientes Santander), e no dia 22 de maio para o público geral. Em São Paulo, a venda digital começará às 9 horas no site de Ticketmaster, enquanto a bilheteria oficial abrirá às 11 horas. No Rio de Janeiro, a venda começa às 11 horas no site e às 13 na bilheteria oficial. Por fim, em Curitiba e Belo Horizonte, as vendas digitais e físicas começam a partir das 13 horas.