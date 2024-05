Netflix: o filme picante com Keanu Reeves e Ana de Armas que vai te deixar sem fôlego

Trata-se do 'Lado obscuro do desejo', um filme sensual e de suspense

A plataforma da Netflix continua adicionando à sua lista filmes que foram um sucesso há muitos anos e que ganharam uma nova vida ao chegar ao streaming. Entre eles está um filme picante, “Lado obscuro do desejo”, estrelado por Keanu Reeves e Ana de Armas.

ANÚNCIO

Ele foi lançado oficialmente em 2015 e foi dirigido por Eli Roth, que também escreveu o roteiro. Este filme também conta com a participação de Lorenza Izzo, Aaron Burns e Ignacia Allamand.

"Depois de dar abrigo a duas jovens mulheres durante uma tempestade, a vida de um pai e marido devoto muda drasticamente quando ele fica sozinho por um fim de semana", é a sinopse oficial.

Devido a certas cenas que podem ser um pouco fortes, é adequada para maiores de 16 anos. Dura quase duas horas, e deve se ter cuidado ao reproduzi-lo, pois contém cenas de violência, sexo e linguagem inapropriada.

A vida se complica com a chegada de duas mulheres

A história trata da vida de Evan Webber (Reeves), que é um arquiteto "felizmente casado" com Karen (Allamand), uma artista de sucesso. No entanto, tudo muda completamente quando a família vai viajar para a praia, mas ele precisa ficar em casa por questões de trabalho e para aguardar uma visita médica de sua fisioterapeuta, Vivian (Colleen Camp), devido a uma lesão no ombro.

A esposa dele, por sua vez, lhe pede para entregar uma escultura ao assistente, Louis (Burns), que deve ser enviada para uma galeria de arte. Naquela noite, debaixo de chuva, batem à porta e Evan vai atender. Fora estavam Gênesis e Bel (Lorenza Izzo e de Armas), duas garotas que “estavam procurando o endereço de uma festa” a qual queriam ir.

Devido a estarem incomunicadas e não saberem como chegar ao local, pedem permissão ao homem para usar o computador. Ele as deixa passar, mas a partir desse momento tudo se torna perturbador.

As jovens não saem e Evan está indignado, pois permitiu que abusassem de sua confiança. Embora ele tente convencê-las a sair, elas optam por seduzi-lo e ele acaba aceitando. O que se segue é uma enorme série de inconvenientes.