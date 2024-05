Netflix: o filme erótico que está escondido no catálogo vai te cativar desde o início

No extenso catálogo de filmes, séries e documentários disponíveis na Netflix, há uma grande variedade de opções, com produções de todos os cantos do mundo. E entre as opções mais procuradas ultimamente pelas pessoas, estão os filmes mais picantes.

E uma das opções disponíveis no serviço é este filme sul-coreano que se tornou um sucesso no momento de seu lançamento: ‘Alta Sociedade’.

O filme erótico que vai te cativar desde o início

"Uma curadora de arte e seu marido, um professor de economia com ambições políticas, não vão parar por nada nem ninguém para conseguir seu lugar na alta sociedade".

Assim a Netflix descreve este filme de duas horas de duração que está escondido no catálogo e que mistura drama com suspense.

O filme foi lançado em 2018 e conta com nomes como Park Hae Il, Soo Ae, Lee Jin Wook, Yoon Je Moon e Ra Mi Ran no elenco.

Então, se você está procurando por uma produção diferente e que é ideal para assistir à noite, especialmente com seu parceiro, ‘Alta Sociedade’ é uma boa opção.