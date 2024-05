“Não se fala sobre a criação dos outros”: após ser criticada por sacudir seu filho, mães saem em defesa de Rihanna

Conhecida por sua poderosa voz, estilo inovador e talento multifacetado, Rihanna deixou uma marca indelével na indústria musical. Desde seus primeiros passos em Barbados até se tornar uma das artistas mais influentes do mundo, sua trajetória é um testemunho do poder do talento, da determinação e da autenticidade.

Mas além do seu sucesso na música, a intérprete de ‘Umbrella’ também mostrou ser uma empresária bem-sucedida com seu próprio império de maquiagem Fenty Beauty, com o qual ela iniciou um movimento revolucionário que não só transformou a indústria, a diversidade e a representação na moda e na beleza.

Há alguns anos, Rihanna optou por se afastar da música para assumir o papel mais importante: o de mãe. Em setembro de 2020, ela anunciou surpreendentemente que estava esperando seu primeiro filho com seu parceiro, o empresário A$AP Rocky. Embora a cantora tenha optado por manter esse aspecto de sua vida o mais privado possível, com seu segundo bebê, nascido em 2023, ela se permitiu mostrar um lado mais vulnerável e terno de sua vida fora do palco.

No dia 12 de maio, a cantora, juntamente com A$AP Rocky, celebrou o segundo aniversário de seu filho mais velho, RZA. A festa foi cheia de diversão com piscinas de bolas, balões e escorregas, mas um momento em particular chamou a atenção dos espectadores e gerou controvérsia nas redes sociais.

Enquanto os paparazzi capturavam imagens da feliz família, é possível ver Rihanna carregando seu filho de forma aparentemente perigosa, o que gerou críticas de alguns usuários. Imediatamente, mães saíram em sua defesa, alegando que “não se fala sobre a criação alheia”.

“Repita comigo, ela é sua mãe, ela sabe o que faz. NÃO DEVO ME METER EM CRIAÇÃO ALHEIA.” “Meu pai brincava pior comigo, essa geração realmente me deixa FARTA!” “Isso não é nada, isso é normal, não vejo nada de errado aqui, tudo querem crucificar uma mãe famosa, etc., tudo querem fazer barulho com pessoas que sabem o que fazem com seus filhos.” “Todas as mães já fizeram isso, quem disser que não está mentindo.” “Ela não fez nada de errado. Eu fazia e continuo fazendo, e até dou voltas nisso”, lê-se nas redes sociais.

Por que não devemos apontar a maternidade alheia?

A criação dos filhos é um assunto profundamente pessoal e único para cada indivíduo e família. No entanto, na era das redes sociais e da constante exposição pública, parece que se tornou um tema de discussão e debate para muitos. É importante lembrar que cada um age de acordo com seus próprios valores, circunstâncias e experiências, e julgar ou questionar a maternidade alheia pode ser prejudicial e pouco construtivo.

Não existe uma única forma "correta" de criar os filhos. O que pode funcionar para um pode não ser adequado para outro, e vice-versa. As diferenças culturais, econômicas, sociais e pessoais influenciam nas decisões de cada um e é importante respeitar e valorizar essa diversidade.

A crítica, em vez de promover um senso de comunidade e apoio mútuo, pode levar a sentimentos de insegurança, culpa e isolamento.