“Na sua cara, Piqué”: Shakira celebra novo sucesso com este revelador visual que deslumbrou a todos

Shakira não se cansa de acumular sucessos e agora pode se orgulhar de um importante feito: posicionar sua música, Puntería, em relação à Copa América 2024. De acordo com vários meios de comunicação internacionais, foi confirmado que a rede Televisa/Univisión usará essa música em sua cobertura informativa, o que impulsiona simultaneamente esse hit pertencente ao seu novo álbum, Las Mujeres Ya no Lloran.

“Você viaja, chega a todas as partes do mundo e tenho buscado ao longo da minha carreira testemunhar e fazer parte de como a música tem a capacidade de transcender fronteiras e línguas e culturas.”, disse a artista no anúncio oficial, de acordo com BLU Radio.

A colombiana está triunfando com seu novo álbum Instagram (Instagram)

Esta não é a primeira vez que a colombiana alcança um feito desse tamanho relacionado ao futebol. Lembremos que em 2010 ela fez uma das músicas oficiais da Copa do Mundo, Waka Waka, algo que ela repetiu em 2014 com La La La.

Para confirmar esta união que impulsiona o seu tema, Shakira apareceu no evento de apresentação, também conhecido como Upfront, vestindo um traje revelador que deixou todos de boca aberta.

Para o compromisso, a barranquillera escolheu um mini vestido estampado xadrez preto e branco e botas de salto alto combinando. Ela complementou o visual com um rabo de cavalo longo e volumoso, óculos escuros e uma bolsa, que a fizeram parecer fabulosa e muito moderna.

Diante disso, os internautas não puderam deixar de comemorar como uma vitória e uma revanche pessoal contra Gerard Piqué, seu ex, que se dedicou ao futebol profissional por muitos anos no FC Barcelona e na seleção espanhola, do qual se separou em meio a rumores de infidelidade em 2022.

“Shakira é a rainha do futebol”, “Na sua cara, Piqué”, “Mesmo que doa a muitos, não podem ofuscar o seu brilho”, “Simplesmente espetacular”, “É mais relevante no futebol do que Piqué”, “Esta música será um sucesso no futebol”; foram parte dos comentários dos fãs.