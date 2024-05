Monique Evans e Cacá Werneck se casam no Rio de Janeiro; saiba detalhes da festa

Depois de quase 10 anos de relacionamento foi a vez de Monique Evans e Cacá Werneck oficializarem sua união. Elas celebraram seu casamento na noite da última quinta-feira, dia 17 de maio, em um festão para 230 convidados. Após a cerimônia religiosa, a festa seguiu durante toda a madrugada.

Conforme publicado pela Quem, a celebração aconteceu em um sítio localizado em Guaratiba, sendo que a cerimônia foi realizada ao ar livre em um altar decorado com uma espiral de flores brancas. Enquanto Cacá foi levada ao altar pelo pai, Monique foi conduzida pela filha Bárbara Evans, que se emocionou ao entregar a mãe à DJ no altar.

Para levar a mãe ao altar, a modelo usou um vestido dourado, contrastando com a cor utilizada pelas madrinhas do casal. Por sua vez, as noivas utilizaram modelos feitos por Michelly X, sendo que o vestido usado por Monique tinha mais de 15 mil pérolas e 10 mil cristais bordados, nas mãos, ela utilizou um buque também na tonalidade branca. Cacá optou por um modelo de terno estilizado, também na tonalidade off-White.

Festão ao longo da madrugada

O local, tanto da cerimônia quanto da festa, foi decorado com flores brancas e folhagem, deixando um ar de leveza que foi registrado por uma artista responsável por pintar em tempo real a cena do casamento sobre uma tela.

Após a cerimônia religiosa, as noivas e seus convidados aproveitaram uma festa que seguiu até de madrugada. Animando a celebração, uma banda e um DJ colocaram os convidados para dançar. A festa contou com o momento tradicional em que a noiva joga o buquê, mas neste caso quem participou da brincadeira não foram somente as mulheres solteiras, mas também os homens. O momento descontraído foi registrado por Bárbara Evans, que compartilhou a filmagem em suas redes sociais.