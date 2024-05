Mistério revelado! Saiba quem é o admirador secreto de Gracyanne Barbosa

O mistério parece estar perto de chegar ao fim! Segundo a CARAS, fontes revelaram informações importantes sobre a identidade do admirador secreto da musa fitness Gracyanne Barbosa. Nos últimos dias a influenciadora realizou uma série de postagens em suas redes sociais agradecendo pelos presentes recebidos e pedindo que o remetente se identifique para ela poder agradecer de forma adequada.

ANÚNCIO

Gracy vem recebendo uma série de presentes nas últimas semanas. Além de diversos buquês de rosas vermelhas, ela chegou a receber dois conjuntos de brinco e colar de uma famosa marca de joias que foram avaliadas em mais de R$3 mil. Apesar da variedade dos presentes, todos tem algo em comum: nenhuma assinatura.

No entanto, o status de anônimo do admirador de Gracyanne pode chegar ao fim. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o homem misterioso é um empresário que atua com a venda de carros de luxo na cidade de São Paulo. O empresário estaria completamente apaixonado pela musa e não está medindo esforços para ser notado.

Presentes misteriosos

Desde o começo desta última semana, a influenciadora fitness passou a compartilhar imagens de diversos presentes enviados de forma anônima para seu endereço. Segundo ela, alguns presentes foram enviados enquanto ela estava no Rio de Janeiro, e outros em São Paulo.

Surpresa, a musa usou suas redes sociais para agradecer o carinho e tentar descobrir a identidade do admirador, mas ainda não conseguiu esse feito. Desta forma, ela se limitou a agradecer pelo carinho e pelos presentes enviados.

Por fim, após receber um segundo conjunto de joias, Gracy usou os stories para reforçar que atitudes podem dizer mais do que presentes. “Cuidar de uma mulher nem sempre inclui dinheiro. Inclui tempo, atenção, estar presente emocional, física e mentalmente. O dinheiro vai e vem, mas como você faz a mulher se sentir, é para sempre”.