Meryl Streep revela sua cena de amor favorita e com qual ator foi: “Eu não queria que terminasse”

Meryl Streep é uma das atrizes mais importantes e queridas da indústria de Hollywood. Com 74 anos, ela foi premiada três vezes com o Oscar, o que a torna um exemplo a seguir para as novas gerações de atores e atrizes que estão por vir.

Recentemente, ela foi entrevistada no Théâtre Debussy em Cannes e lá relembrou uma cena de amor que fez com o grande ator, Robert Redford, e que afirmou ter sido "a cena de amor favorita" que fez em sua longa carreira de atriz.

Trata-se da famosa cena do shampoo no filme de 1985 ‘Entre Dois Amores’. No épico drama romântico, Streep interpretou uma baronesa dinamarquesa que se apaixona por um caçador de safáris, interpretado por Redford, enquanto administra uma plantação de café na África do Sul colonial.

A ternura da cena a conquistou

Durante uma cena memorável do filme, Redford lava suavemente o cabelo de Streep perto de um rio enquanto recita versos do poema de Samuel Taylor Coleridge ‘O Marinheiro Antigo’.

A atriz de 74 anos disse: “É uma cena de sexo de certa forma, porque é muito íntima (…) Já vimos tantas cenas de pessoas transando, mas não vemos esse toque amoroso, esse cuidado”, conforme relatado pela Variety.

Streep também lembrou que filmar a cena inicialmente não foi muito agradável. Ela destacou que a produção, no momento da gravação, alertou a ela e a Redford, agora com 87 anos, para terem cuidado com os animais selvagens potencialmente perigosos por perto.

A atriz disse: “Tínhamos leões, mas eles foram importados da Califórnia e supostamente estavam bem, mansos. Não estavam’”, relatou o The New York Post.

"E a segunda coisa que nos disseram é que o animal que mais mata pessoas na África é o hipopótamo, se você ficar entre o hipopótamo e a água", acrescentou.

“Estávamos filmando no rio e o hipopótamo estava bem em cima. Não sei se isso é mostrado no filme, não me lembro, mas eu estava consciente disso!”

Streep destacou que Redford estava preocupado com sua segurança e no início não lavava bem o cabelo. "Não estava certo", admitiu.

No entanto, o estilista e maquiador de longa data de Streep, Roy Hellund, interveio e demonstrou como normalmente lavava o cabelo da atriz, o que Streep descreveu como "a melhor parte do meu dia".

“Redford aprendeu a lição, realmente se envolveu e foi incrível”, lembrou Streep. “Na quinta tomada ele estava tão apaixonado! Ele não queria que tudo acabasse naquele dia, mesmo com os hipopótamos”, acrescentou.

11 indicações ao Oscar

Dirigido por Sydney Pollack, ‘Entre Dois Amores’ foi baseado no livro autobiográfico de Karen Blixen de 1937 com o mesmo nome.

O filme foi um sucesso de bilheteria e recebeu 11 indicações ao Prêmio da Academia, incluindo uma indicação de melhor atriz para Streep.

‘Entre Dois Amores’ ganhou sete prêmios Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor para Pollack.