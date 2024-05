Max lançou o trailer de ‘Duna: Profecia’

Max emocionou os fãs de ficção científica ao lançar o aguardado trailer de ‘Duna: Profecia’, uma série prequela que promete nos mergulhar no fascinante universo de ‘Duna’.

Embora ainda não tenha sido anunciada a data exata de estreia, espera-se que a série de seis episódios chegue neste outono e nos ofereça uma visão épica das origens das Bene Gesserit.

A série ‘Duna: Profecia’ passa-se 10.000 anos antes dos eventos que se seguem à ascensão de Paul Atreides.

Enredo

A história centra-se em duas irmãs Harkonnen e sua luta contra forças que ameaçam o futuro da humanidade. Conforme a história se desenrola, essas irmãs estabelecerão a lendária seita conhecida como as Bene Gesserit.

No trailer, podemos vislumbrar os primórdios das Bene Gesserit e como começam a exercer sua influência em todo o Império. Embora o teaser seja breve, deixa entrever a profundidade e a intriga que nos esperam nesta série.

Os fãs de ‘Duna’ poderão explorar os mistérios e complexidades desta enigmática ordem, que desempenha um papel crucial na trama geral da saga.

Elenco

A série conta com um elenco de destaque, incluindo Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong, entre outros. Também foi anunciada a participação de Tabu e Jihae.

Estes talentosos atores prometem dar vida aos personagens de forma convincente e nos mergulhar ainda mais neste mundo futurista cheio de intrigas.

Esta sequência enfrentou alguns obstáculos ao longo de sua produção, com mudanças de showrunner e um reinício criativo em 2023. No entanto, parece que a série superou esses desafios e está pronta para cativar os espectadores com sua narrativa envolvente e sua impressionante produção.

Com o lançamento do trailer, as expectativas estão no auge. Os fãs de ‘Duna’ estão ansiosos pelo lançamento desta sequela e pela jornada que empreenderão junto com as Bene Gesserit.