Linha Direta As reações da web sobre o último caso polêmico do programa da Globo

O 5º caso do Linha Direta causou indignação e repulsa no telespectador, que durante a madrugada de sexta-feira (17) aplaudiu a equipe de investigação do programa apresentado por Pedro Bial, na TV Globo.

ANÚNCIO

“Assisti ao Linha Direta. Este é um dos poucos programas que prestam na Globo”, escreveu uma pessoa no X, ao acompanhar o episódio Morte em Alto-Mar, levado ao ar nesta quinta-feira (16).

Aplaudindo o trabalho investigativo do Linha Direta, um outro fã acabou criticando a demora da justiça brasileira neste crime brutal que aconteceu há 13 anos e chocou os moradores de Saquarema (RJ).

“O trabalho da investigação é top demais, faz o cara se contradizer e pega na mentira mesmo. Agora, como pode a justiça demorar tanto tempo a pedir a prisão do cara, e dá a oportunidade de fugir?”, escreveu a pessoa durante a madrugada.

Há também quem apele para Globo manter o Linha Direta até o final de 2024: “Esse programa tinha que ser fixo na programação, pelo menos, até dezembro. Há centenas de casos para serem contados e isso ajuda a localizar culpados de diversos crimes”.

O 5º Linha Direta gerou indignação na web

O caso envolvendo o assassinato de Camilla Peixoto, de 28 anos, no navio onde trabalhava como bartender, deixou o telespectador da Globo em choque.

Entre os diversos comentários sobre o crime real, os pedidos de prisão de Bruno Souza Bicalho, que trabalhava como garçom e era o principal suspeito na morte da mulher, dominaram a web.

ANÚNCIO

“Esse caso da Camila foi doloroso demais. Espero que a polícia encontre o assassino. Coitada da moça ela cuidava de todos ao seu redor e sofreu nas mãos dele”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter.

Um outro pediu para que todos denunciem o criminoso: “Se passaram 14 anos. Absurdo, a dor dessa família não dá para descrever”.

A hashtag Justiça por Camila também subiu enquanto o Linha Direta apresentava o caso na Globo.