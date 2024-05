Letizia vs Rania da Jordânia: o confronto entre as duas rainhas mais bem vestidas da realeza

A comparação de estilo entre a rainha Letizia e a rainha Rania está sempre presente na vida daqueles que amam a realeza. À medida que os anos passam, especialmente após a proclamação de Felipe VI e Letizia em 2014, tem-se visto como os caminhos das duas soberanas têm se afastado.

A rainha Letizia vs Rania da Jordânia: Quem é a vencedora na batalha da moda?

Efetivamente, a rainha espanhola tem vindo a encontrar o seu lugar aos poucos, a sua personalidade e as suas chaves de estilo, para além do livro de moda da rainha Rania.

De acordo com o site Mujer Hoy, as comparações entre Letizia e Rania sempre existiram, mas agora intensificaram-se. O cabelo de Letizia revela como a rainha começou a evoluir para o seu próprio estilo. Durante seus primeiros anos como princesa, Rania espelhava-se fielmente em seu cabelo, que por muito tempo foi marcado por cachos muito artificiais, mas depois ela se libertou.

A monarca jordaniana segue a mesma estratégia há anos, o que lhe permitiu dominar ao longo de duas décadas seu estilo de cabelo perfeito: o 'prêt à porter' de luxo e uma aposta constante em roupas que exalam modernidade.

Desde trajes formais, cores pastel e estilos vanguardistas

Por outro lado, Leizia também viu como seu próprio estilo começou a tomar forma em todos os níveis quando encontrou seu propósito em sua imagem pública. Por isso, a elegância não é medida apenas pela valorização estética, mas também pelo contexto em cada ocasião.

Por sua vez, a Rainha da Jordânia brinca com as chaves do luxo e da modernidade, garantindo assim aquele tom de sofisticação tão valorizado pela crítica de moda estabelecida. Ambas as monarcas souberam exibir suas diferentes roupas em várias ocasiões. Desde comparecer ao funeral da falecida Rainha Elizabeth II, e a soberana espanhola marcou presença na catedral de Atenas para se despedir de Constantino da Grécia.

Além disso, também têm usado cores rosa, muito elegantes e na moda. Em termos de etiqueta, as rainhas sabem usar trajes e modelos vanguardistas.